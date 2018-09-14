美元下滑 因CPI數據不及預期及對中美重啟貿易談判抱有希望

美元兌一籃子主要貨幣周四跌至近一個半月低點，此前數據顯示美國8月消費者物價增幅不及預期，令交易商改變了對美國通脹加速的看法。

在美國同中國接洽，希望重啟貿易談判後，中美貿易緊張局勢降溫的跡象也令美元承壓。

“過去兩日美元避險需求減弱，因美國和中國貿易關系向積極的方向發展，”矽谷銀行高級匯市交易員Peter Ng表示，“今日的CPI數據不及預期令美元的賣壓加重。”

美國勞工部公布，8月消費者物價指數(CPI)升0.2%，低於路透訪查分析師預估的0.3%。

盡管CPI數據不及預期，但交易商沒有改變對美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)在兩周後的下一次貨幣政策會議上將升息一碼至2.00-2.25%的觀點。他們還預計美聯儲將在12月進行今年第四次加息。

美元指數跌穿100日移動均線，至近六周低點94.428。1914 GMT，美元指數跌0.26%，報94.551。跌穿100日移動均線被視為是利空信號。

美元兌歐元和英鎊連續第四日下滑，因對英國和歐盟能夠在明年3月脫歐前達成貿易協議抱有希望。

EBS數據顯示，歐元兌美元升至兩周高位1.17010美元，之後回落至1.16900美元，當日升0.54%。

英鎊兌美元觸及六周高位1.3124美元，紐約尾盤報1.3105美元，升0.44%。

歐洲央行和英國央行周四都維持利率不變，符合市場預期。

歐洲央行暗示仍在今年晚些時候縮減購債的正軌上，而英國央行則強調了英國脫歐造成的憂慮。

土耳其央行周四升息625個基點，力圖提振裏拉，緩和投資人對總統幹預貨幣政策的擔憂。

土耳其裏拉TRYTOM=D4大漲3.99%，報66.0921。8月中，裏拉曾觸及紀錄低點7.2400，增強了投資者對於土耳其央行將收緊貨幣政策、抑制裏拉跌勢的預期。

路透紐約9月13日

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