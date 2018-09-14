中電(00002-HK)29億售中電印度40%

中電控股(00002-HK)公布，將其全資附屬公司中電印度的40%股權轉讓予CDPQ(Caisse de dépôt et placement du Québec)，現金代價為264億盧比(即約29.09億港元)。交易須待完成各項先決條件，包括獲得監管部門批核，方可作實。

中電表示，將繼續持有中電印度60%的股權，並指中電及CDPQ對中電印度的策略一致，並預料在兩名股東的策略及財務支持下，中電印度將可加快業務長遠的可持續增長，擁有規模更大和更多元化的業務組合。中電印度將致力拓展在低碳業務方面的投資，集中在富有增長潛力的範疇，包括可再生能源項目、輸配電等非發電業務和其他以客為本的業務；另外也會把握機會，爭取發展創科和新 的業務模式。這些策略目標均載於有關中電印度的股東協議中，並將在交易完成時生效。

中電印度是印度電力市場最大的境外投資者之一，亦是具領導地位的可再生能源項目發展商。CDPQ是一家長線的機構投資公司，主要為公眾及公共退休金和保險計劃管理資金。

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