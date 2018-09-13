小米調整組織架構提升效率

小米集團(01810-HK)董事長雷軍發出內部郵件公布，調整組織架構和最新人事任命，以提升組織效率和活力，強化公司人才梯隊建設，發掘更多年輕人才並給予更多提升的機會。同時，梳理相關業務，讓組織結構更合理、團隊更有戰鬥力。

小米新設集團參謀部和集團組織部，進一步增強總部管理職能，並同時調整王川、劉德、洪鋒和尚進等高層的工作分工；改組電視部、生態鏈部、MIUI部和互娛部等4個業務部重組成10個新的業務部。是次任命的10多位總經理中，80後佔據大多數。

其中集團組織部將負責中高層管理幹部的聘用、升遷、培訓和考核激勵等，以及各個部門的組織建設和編制審批，由聯合創始人、高級副總裁劉德任部長。集團參謀部將協助CEO制訂集團的發展戰略，並督導各個業務部門的戰略執行，由聯合創始人、高級副總裁王川任參謀長。

此外，聯合創始人、高級副洪鋒轉任小米金融董事長兼CEO，專注小米金融業務發展；副總裁尚進協助高級副總裁祁燕負責小米產業園及各個區域總部的規劃和建設。

來源: 信報

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