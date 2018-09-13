引阿里係螞蟻金服為基石投資者，華興資本：“站隊”是錯覺

今年6月，專註於中國新經濟業務併曾為多家新經濟公司擔任財務顧問的華興資本 (01911-HK) 正式向港交所遞交上市申請，有趣的是，華興資本與近期因來港IPO而頗受市場關註的内地新經濟公司美團點評 (03690-HK) 同天遞表，而華興資本亦同時擔任美團IPO的財務顧問。

本月初，美團與華興資本相繼通過上市聆訊，而美團亦已於上週五起至昨日（9月12日）先行招股，華興資本則將於明起至下週三（9月19日）招股。9月13日，華興資本在香港舉行全球發售發佈會，創始人、董事長兼首席執行官包凡攜一眾高管出席。

華興資本9月27日上市，入場費3515.07港元

據華興資本最新發佈的招股文件顯示，公司此次IPO將在全球合共發售8500.8萬股，當中90%為國際配售，10%為香港公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎31.8元（港元，下同）至34.8元之間，每手100股計，入場費為3515.07元；以招股中位價計公司預計全球發售所得款項淨額約為26.38億元。此外，據悉華興資本全球發售的國際配售部分已於今日開始進行，預期定價日為9月20日，配售結果則將在9月26日公佈；無意外華興資本將在9月27日正式登陸港交所主板掛牌買賣。

公司擬將所得款項淨額的約40%用於擴展投資銀行業務；約20%用於擴展投資管理業務；約20%用於發展私人財富管理業務；約10%用於投資於所有業務的科技發展；以及約10%用於一般公司用途，包括營運資金、營運開支及資本開支。

作為專註於中國新經濟業務併在行業中取得領先地位的投行及投資管理公司，華興資本多年來的客戶或者說合作夥伴名單就相當吸引眼球，包括京東、美團、滴滴……截至2018年3月末，華興資本十大被投資公司有滴滴出行、分眾傳媒、匯通達、樂信、鏈家、奇虎360、找鋼網等；截至2017年末，中國新經濟企業市值或估值最大的20家企業中，華興資本的客戶就有15家，其獨角獸公司客戶佔中國獨角獸公司總市值的56%。

螞蟻金服成基石投資者：歷史“站隊”是錯覺

值得註意的是，以往的資料顯示，華興資本似乎更多地與坊間所謂的“非阿里係”公司合作，而此次華興資本IPO引入的基石投資人里就出現了正兒八經的“阿里係”成員：支付寶（香港）控股有限公司。支付寶（香港）控股有限公司是浙江螞蟻金服的全資子公司，華興資本招股書顯示其此次參與公司IPO的認購總額為5000萬美元。

華興資本戰略發展部主管項威13日在全球發售發佈會上就指，公司一直為能夠做一個獨立而中立的投行感到驕傲，併一直服務於中國各大互聯網公司；同時他也指螞蟻金服此次投資華興資本也表明其認可華興資本在中國新經濟領域的影響力以及未來發展的背景。不過他也表示，這隻是簡單地發生於公司IPO工程中的財務投資，其下沒有附帶任何戰略條件。

他又指，公司一直與BATJ等大的互聯網公司保持著良好的合作，未來也會探索跟螞蟻金服作為獨立平台、獨立股股東結構的公司，在財富管理、互聯網證券的其他領域探索深入的合作。

華興資本顧問業務主管王力行就指，上述這些互聯網巨頭在中國互聯網領域佔據了重要位置，因此肯定是公司整個生態體係的一個重要組成部分，從過往看也是公司長期的合作夥伴，包括BATJ。他重申公司一直堅持始終保持中立，而歷史來看或許會有一個所謂選邊“站隊”的印象：“但歷史統計數據來看，（站隊）可能是個錯覺吧。”王力行也表示，螞蟻金服參與認購成為公司上市基石投資人也是看到了華興資本的價值，併指公司非常願意與所有行業巨頭們合作。

至於公司未來線上發展的計劃，華興資本董事長包凡就指，未來會考慮與相關互聯網公司合作，主要看三個方面：流量、技術及金融產品方面，他表示金融領域公司自己做就可以，至於流量和技術方面就很願意尋求合作夥伴，他透露具體和哪些巨頭合作及怎麽合作還在談判當中，併未公佈合作目標。

文\彭小留

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