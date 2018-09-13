從籌碼與業績優勢找潛力股 外部條件仍具多方契機　跌深就是最大利多

135 家上市櫃公司八月營收創歷史新高，顯示台股基本面不弱，融資大減、籌碼乾淨的蒙塵明珠將率先反彈。

文．馮泉富

台股加權指數今年五度跌破年線支撐，截稿前位於均線糾結區之下弱勢整理。不過，投資人在保持警覺性之餘還不必悲觀，從日Ｋ線型態來看，加權指數屬於橫向區間整理，多空拉鋸勝負未決。我們可由幾個角度切入觀察，量縮整理後，向上突破或向下跌破的機率大小。

美國經濟數據亮眼 美股多頭醞釀再攻

就外部環境而言，美股走勢占有相當程度的影響性，幸好美股現階段仍屬多方格局，多項經濟基本面的數據也十分健康，目前市場聚焦在九月二十五至二十六日聯準會的利率決策會議。

事實上九月升息已成定局，因為美國各項經濟數據實在亮眼。根據美國勞工部新公布的八月份非農就業報告，非農就業人口增加二十．一萬人，較七月修正值十四．七萬人大幅回升，優於市場預估之十九萬人，八月失業率與七月一樣維持在三．九％低檔。

亮點在薪資增速，美國八月薪資月增幅較前期之○．二六％放大至○．三七％，年增率則躍升至二．九二％，優於市場預期並創二○○九年六月以來最大增速。

所以，美國九月升息已無懸念，但是重點在於六月 FOMC 會後聲明至今已久，升息的邊際效應早已大幅遞減，屆時反而容易出現利空出盡的走勢。

目前市場焦點在於九月的會後聲明，按照日前 FED 主席與美聯儲第三號人物 (美國紐約聯儲主席 Williams) 的個別談話中，約略可嗅出偏鴿派的想法，由於先前六月 FOMC 點陣圖預計今年將加息四次，二○一九年預期加息三次，只要九月的會後聲明少個一次，美股都將以利空出盡來反應，而十月份又即將進入超級財報周，根據目前華爾街各方法人的預估平均值，S&P500 企業整體第三季獲利年增率可望達二○％，有利於美股多方表現，台股獨跌不易。

正當亞洲股市密切留意美國何時將對總值二千億美元中國進口商品徵稅之時，川普再度加碼表示，已準備好對另外價值二六七○億美元的中國商品加徵進口關稅。

根據美國官方數據，二○一七年美國總共進口了五○五○億美元的中國商品，若川普總統真的按照計畫行事，先前已提高關稅的五百億加上隨時可宣布實施的二千億美元，若再加上二六七○億，所要加徵關稅的貨物總額已比二○一七進口中國商品總值還要多，也就是所有中國進口商品均難逃一劫。

中美關稅利空壓力 提前宣洩不是壞事

雖然又是一件利空因素，但反向思考也等於利空到頂了，短線上還要更糟也不容易了；對股市而言，若提前宣洩利空，隨著時間消磨，未來也容易出現利空出盡的反應。

前面提到美國企業第三季獲利亮麗可期，台股呢？根據已公布數據，台灣整體上市櫃公司七月營收達二．九五兆元，創同期歷史新高，月增四．二％，年增一三．一％；八月整體營收突破三兆達三．○四兆元，一樣創同期歷史新高，月增二．八％，年增一○．六％，共有一三五家營收創下歷史新高，優於七月的一○七家。顯然，第三季整體財報的獲利肯定不差，這是支持台股量縮整理後，再度上攻的基底條件。

由以上不同角度的推敲，若非美元再度明顯轉強，則台股加權指數量縮整理後，再次上攻的機率相對較大。

融資減肥速度與負乖離率 攸關短線反彈強度

受到中美貿易戰出現新劇本的狀況干擾，加權指數今年第五度跌破年線，櫃買市場則更顯弱勢，累計今年來已下跌一○．二％。若觀察各族群近期修正的幅度，不少個股技術面的負乖離相當大。

如果拿開台積電，台股的 P/B 值僅約一．三六倍，低於過去十年平均值一．五六，已相當程度反映了中美貿易戰的利空，顯示有部分個股估值過低，近期有超跌嫌疑，反彈波隨時有機會展開。

至於反彈波的強度，除了負乖離已大的個股有優勢以外，融資減肥程度或交易量縮程度也是觀察指標。

由於外資法人整體金額的進出近期並未明顯大幅賣超，反而是籌碼沉澱時間的不足，阻礙了反彈的強度。

不過，九月七日融資餘額減少約三十三億，十日融資餘額再大減四十五億元，連續兩個交易日融資總共減少約七八億是好的開始。

短線的選股策略以負乖離大者為基本條件，如果融資減肥明顯則有加分作用，若法人買超積極更是加分，以此類推事半功倍。

目前盤面上負乖離大之個股，典型代表集中在被動元件與矽晶圓族群，但是融資減肥與量縮時間仍稍嫌不足，反彈過程可能走走停停不會甘脆，操作原則不宜追高，儘可能以買黑賣紅的節奏進行。

聯合取得歐美認證 以自有品牌經營高階醫材

另一交易策略為選擇產業趨勢向上明確，股價目前估值不高，具長線投資價值之個股。例如聯合 (4129)，主要生產與銷售人工關節，為高階植入性醫材，進入門檻高，為亞洲少數取得歐美認證之廠商，以經營自有品牌為主；目前各地區銷售佔比，台灣約為二二％，中國約二一％，美國約一二％，歐洲約一○％。

美國地區逐步與終端醫院客戶建立直接合作關係，未來美國通路將逐步轉為直營，下半年營收將回溫。

其他區域來看，上半年中國地區成長三七％，歐洲成長一．五倍。聯合與山東新華合作，已逐步打入中國市場，未來可望維持高成長幅度。

日本地區部分，因日本取證進度較為遞延，關鍵產品髖關節套件預計十月取得許可，膝關節十二月取得，二○一九年將有較明顯貢獻。

另外，二○一七年新併入的冠亞脊柱公司，營運表現穩建，上半年成長十二％，下半年營收將比上半年好，未來慢慢增加新品項之後，營運動能可望顯著增加。

聯合整體營運第四季可望回溫，二○一九年新增日本地區表現十分值得期待，法人預估二○一八年全年營收約二三．三八億元，年增約一九％，稅後 EPS 約一．一四元，二○一九年美國有機會逐步回溫，加上日本、歐洲、南美等新區域挹注，法人預估稅後淨利約二．○六億元，EPS 約二．五六元，目前股價回檔至近年相對低點，由於產業趨勢向上明確，本益比有調升空間。

來源：《理財周刊》 942 期

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