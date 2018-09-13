台灣抗癌協會吳興傳帶領癌友自行車環台 挑戰生命「騎」跡 愛在蔓延時─用生命影響生命

文．理善國際關懷協會 圖．台灣抗癌協會提供

肝癌過世的歌手薛岳「如果還有明天」這首歌一開始高調轉而低吟唱著「如果還有明天，你想怎樣裝扮你的臉，如果沒有明天，要怎麼說再見…」，這樣感人的歌總讓人陷入生命的喟歎、難捨與無常、悲怨。人生像是一首歌，它的起承轉合有個叫做「老天爺」的撥音手，讓在運動場上頻頻得獎的獎金獵人吳興傳─他的生命被撥擾並激越出粼亮的水花。

五十一歲那年，二○○九年四月吳興傳妻子罹患卵巢癌第四期，同年九月吳興傳被檢驗出大腸癌第三期，夫妻倆先後罹癌輪流做化療。一面要照護癌末的妻子，同時面臨個人罹癌的心理壓力與恐懼，還有直指生死交關的癌症手術與治療，一個運動選手、一個屢獲獎的慢跑教練，在這樣接二連三的考驗下，接下來該如何面對他的人生呢？

吳興傳在《跑出生命力》這本書中，曾描述自身為馬拉松選手頻頻在賽事得獎，曾帶領視障跑者「台灣阿甘」張文彥慢跑，並協助他摘下殘障亞運全盲組馬拉松第一名。一向認為「跑者無敵，百毒不侵」，吳興傳罹癌對運動員有著很大的諷刺，也擊潰他的傲氣。

不顧反對號召癌友環島，做一個奮不顧身的「引火人」

當生命出現缺口，再多的獎牌、獎盃的體育成就，都無法填補缺口。吳興傳說：「老天爺要我活著，我就要活得有意義。」在抗癌成功後吳興傳有著這樣的覺醒；他實現對辭世老婆的承諾，找回健康爽朗的自己，並獨自把小孩平安帶大。

出院後，吳興傳重新回到運動場上，體力大不如前，但他循序漸進運動體能逐漸恢復。為了鼓勵癌友藉由運動走出自我、活出自信，二○一一年當時擔任中華民國慢跑協會會長的吳興傳，成立「第一屆抗癌勇士熱愛生命」自行車環台之旅，募集經費，得到時任馬英九總統、市府與民間企業的贊助，最後號召了十二位癌友一起展開環島之旅，拍成紀錄片「騎跡 13」振奮人心。

吳興傳表示：第一個運動生涯是為獎金和獎盃而跑，第二個運動生涯是帶領視障跑友而跑，第三個運動生涯為了用生命影響生命，把運動抗癌的勇氣用力的傳播出去。

用生命影響生命─串聯癌友單車環台，不倒騎士騎跡再出發

第二屆「抗癌勇士熱愛生命」環台自行車隊從國父紀念館出發，展開全程一千一百公里的自行車環台，參加癌友人數也從十三位增至二十三位；去年第七屆癌友單車環島已超過百人參加，同行陪騎者人數眾多。

第一屆吳興傳的親哥義無反顧的支持他並擔任環島志工，不料卻在花蓮玉里因摔傷而過世；第二屆自行車環台吳興傳騎車跌倒，距離當時親哥摔車地點不到二百公尺之處。連續兩屆自行車環台的「跌倒」意外，都沒有阻撓吳興傳帶領癌友的單車環台計畫，且能在跌倒重創後，再次站起來且更為成長茁壯，這就是勇士的精神，於是有了「不倒騎士」的封號。

第三屆之後的串聯癌友單車環台就以「不倒騎士」為號召與自詡。今年不倒騎士第八屆已報名中。讓我們一起為台灣抗癌協會吳興傳癌友單車環台加油吧！也請各方朋友一同共襄盛舉、傾囊相助，讓本屆單車環台能如期且順利舉行。

尋找生命的活路～騎出生命

人生無常，連「有沒有明天」都不知道的病友是要「裝扮笑臉」？還是「無遺憾地道再見」呢？我想不用費心思抉擇這樣的難題，快樂且陽光地跟著台灣抗癌協會理事長暨發起人吳興傳運動抗癌的腳步就對了。

「理善國際關懷協會」就是疼惜與愛護這群「點燈人」，本著協會「理善」、「理健康」服務宗旨提供公益平台，讓更多人參與善行。

伊貝特報名網：http://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=3320

台灣抗癌協會連絡電話：02-86612316

來源：《理財周刊》 942 期

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