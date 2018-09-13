房市景氣落底 言之過早 ─2014是景氣轉折最關鍵的一年

文．莊孟翰

Ｑ：根據內政部統計處公布資訊，今年上半年核發住宅使用執照約四．五八萬宅，較去年同期增加七千多宅，增幅一八．四％，創下十年新高。建照核發約五．八八萬宅，同樣也是四年來新高，開工數也較去年成長四五％。另外，今年一至七月建物買賣移轉十六．二萬棟，較去年同期十五．一三萬棟增加七％，不少業者解讀為景氣已邁入谷底並已進入盤整。請教莊教授，房市是否已呈現觸底回溫跡象？

Ａ：根據各種房市資訊數據彙整結果，最後大家都會將交易量的多寡作為景氣好壞的研判依據，惟買賣移轉棟數除時間落差之外，更應注意的是包含二、三年前預售完工的新成屋與中古屋，而內政部統計處並未將這兩類產品分開計算，因此，即便量能增溫，也未必能精準研判景氣動向，此可由新成屋建案依舊以讓利為唯一促銷利器，並且議價空間都超過一○％見其一斑。

2014 是景氣轉折最關鍵的一年─六都房價轉折反應不一

如再根據內政部營建署公布的住宅價格指數，該數據係以二○一三年一○○為基期，全國房價指數最高點落在二○一五年第一季的一一五．一九；六都依序分別為新北市高點為二○一四年第四季的一一○．八二，台北市高點一○八．八七落在同年第三季，雙北的轉折點都在二○一四年七月一日囤房稅實施之後急轉直下。桃園則是二○一四年第四季的一一八．五九。至於中台灣的台中創下一二六．八九的高點，則是落在二○一五年第一季。台南也於同年同季創下一二二．五一的高點。南台灣的高雄較為獨特，在二○一六年第三季創下一二二．五八高點，其後走跌，二○一七年第二季又創下一二三．七五新高點，並呈來回波動走勢。

因此，如由以上六都之住宅價格指數加以觀察，當可明顯看出二○一四年七月一日之後台北市與新北市所受影響最大，其次為桃園市，台中市、台南市與高雄市則是呈現轉折反彈趨勢。至於未來整體市場仍將受到供給數量、稅制結構與人口結構等客觀環境之影響而呈現價跌走勢。

房市景氣落底沒？─應以實務現況加以印證

由於營建署所公布之住宅價格指數資料來源係實價登錄資訊，因此，解讀之前就得先了解實價登錄價格是否就是實際交易價格，是否仍潛藏議價空間，如就最近幾年的市場行情加以分析，其最顯著者例如最近的報紙廣告仍未跳脫讓利訴求，並且同一成屋建案半年來都還在刊登餘屋促銷廣告，諸如贈送停車位、裝潢及冷氣等都還隨處可見，至於「自備款 10% 交屋，買市中心 2 房，含裝潢帶租約，20 坪月租 68,000 元」、「2 房 + 1 和室」、「月付 1.5 萬起」等廣告亦是隨處可見，這些都是在價格上難以直接觀察到的實務現況。因此，若僅依上述房價指數研判，恐有失真疑慮，不過，如能將實務現況併入綜合分析，必能大幅提高準確度。

景氣落底 言之過早─中、小坪數當道即是最佳佐證

雖然不少業者認為景氣已觸底並且已進入盤整階段，但從住宅價格指數可以發現各地仍存在不少差異性，因此，景氣好轉與否還是未定之天。如再由第一線市場實務現況來看，新成屋及預售屋銷售依舊遲滯，各地讓利廣告未見停歇，包含代銷業者不包銷、建商不再積極獵地等種種跡象來，房市景氣落底沒？顯而易見。

另外，實價登錄去頭去尾，並且仍存有一○％的議價空間，空屋餘屋數量還是很大，即便使用執照及買賣移轉量看似增加，但實際上沒有考慮未來人口結構改變，空屋餘屋數量恐會再向上攀升的因素。此外，交易量的增加幾乎都是中、小坪數當道，房市景氣下滑尤以台北市影響最大，新北市及桃園較為和緩，台中倒是沒有特別大的變動，雙北當初受到二○一四年七月一日囤房稅的影響，三年以來，整體房市景氣都還處於餘屋去化階段，因此，就市場實務面來看，要談景氣落底似乎言之過早。

市場實務 數據會說話─新成屋建案數量不容小覷

如再就近年備受關注的三峽、新莊、淡水等地之銷售實務加以探討，依九月份住展雜誌之資料加以彙整分析如下﹕

(1) 三峽：銷售中建案十一個，其中預售建案六個，新成屋五個，新成屋占比四五％。

(2) 新莊：銷售中建案四十七個，其中預售建案七個，新成屋四十個，新成屋占比八五％。

(3) 淡水：銷售中建案六十五個，其中預售建案十七個，新成屋四十八個，新成屋占比七四％。

由以上分析可知，三峽建案較少，房價已漸趨穩定，預售每坪房價介於二十至四十萬元之間，中古屋約二十四萬元，惟仍有一○四年完工建案持續銷售中。新莊建案較多，開價與實際交易價差距較大，預售每坪介於三十五至九十萬元之間，中古屋約三十二萬元，並且仍有一○一年完工建案持續銷售中。淡水建案最多，開價與實際交易價落差極大，預售每坪介於二十至八十萬元之間，中古屋約二十二萬元，並且仍有九十九年完工建案持續銷售中。

由以上分析可知，自二○一四年囤房稅實施之後，雖然六都房市景氣變化略有差異，惟如能再將實務現況併入綜合分析，未來市場發展趨勢將會更加明朗！

來源：《理財周刊》 942 期

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