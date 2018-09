國泰金入選道瓊永續指數「世界指數」成分股 外資持股比重增至29%

國泰金 (2882) 在客戶關係、各項營運流程導入 ESG(環境、社會、公司治理)、金融包容性、商業風險與策略等項目表現突出,連續四年入選道瓊永續指數「新興市場指數」成分股,並於今年入選「世界指數」成分股,躋身全球保險產業經濟、環境、社會綜合評比績效前 10% 的企業之列。道瓊永續指數係為全球永續經營績效重要評估指數,其中包含公司治理、風險管理、環境管理、人力資源發展等多面向評分指標,近幾年更因應國際趨勢,加入「氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures,TCFD) 框架」、「影響力評價(Impact measurement and valuation)」等題項,今年台灣共計僅有 21 家企業入選全球及新興市場指數。



國泰金表示,從遵循「永續保險原則 (PSI)」、「赤道原則 (EPs)」、「責任投資原則 (PRI)」等國際永續金融架構,找出聚焦的主題從金控旗下的每個子公司逐步由自身的核心出發,貫徹到企業營運當中。



國泰金合併稅後獲利從 2011 年 113 億元,成長到去年 567 億元,外資持股比重亦由 2011 年 17%,一直上升到今年 8 月 29%。