港股午盤漲1.46% 石油、蘋概股上揚 醫藥生物股續跌

恒生指數今 (13) 日高開 1.72%，之後一度沖高漲逾 2%，截止午間收盤，恒生指數稍有回落，漲 1.46%，報 26729.42 點。國企指數漲 1.79%，報 10421.94 點；紅籌指數漲 1.19%，報 4193.99 點。大盤成交量港幣 561.91 元。

石油股上漲，中國石油 (0857-HK) 漲 4.81%，報 5.93 元，領跌藍籌。中國海洋石油 (0883-HK) 漲 3.11%，報 14.6 元；中國石油化工股份 (0386-HK) 漲 2.39%，報 7.7 元。

美國大西洋沿岸正遭遇 4 級颶風「佛羅倫斯」(Florence) 侵襲，規模恐是近 64 年來破壞力最強的颶風。受到天災影響，國際油價飆漲，昨晚西德州中級原油 (WTI) 每桶突破 70 美元大關，布蘭特原油則近 80 美元。在油價重回上行軌道背景下，三桶油也表示要加大勘探開發力度。

蘋果概念股上漲，舜宇光學 (2382-HK) 漲 4.22%，報 91.45 元。通達集團 (0698-HK) 漲 14.44%，報 1.03 元；高偉電子 (1415-HK) 漲 4.31%，報 1.21 元。

蘋果剛剛舉行了秋季新品發佈會。分析指出，蘋果微創新持續，LCD 低價款和雙卡雙待功能有望對沖市場疲軟。一些機構預計 2018 年蘋果新機出貨量在 6000-7000 萬部區間。中金強調，蘋果新機開始備貨，手機產業鏈下半年業績有望持續向好。

醫藥生物股逆市下跌，延續此前跌勢。石藥集團 (1093-HK) 跌 6.23%，報 15.66 元；中國生物製藥 (1177-HK) 跌 4.53%，報 7.16 元。

9 月 11 日上午，大陸國家醫療保障局主導下的試點聯合採購在上海召開座談會，會上介紹了聯合採購要求及操作方法，並公佈了第一批帶量採購清單。

騰訊控股 (0700-HK) 漲 3.11%，報 318 元。9 月 12 日週三，據港交所公告顯示，騰訊回購 12.5 萬股公司股票，涉資 3860 萬元。這是騰訊控股自 9 月 7 日起連續第四個交易日回購公司股票，4 天總共回購股份 39.77 萬股，涉資 1.24 億元。

分析指出，今日指數回升僅屬跌深反彈，但貿易談判並非短期內可以解決，因此投資人要繼續留易週邊市場的變化。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 13.6 億元，港股通 (滬) 淨流出 2.86 億元；深股通淨流入 7.14 億元，港股通 (深) 淨流入 0.47 億元。