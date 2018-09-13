陸股掀歷年最大買回庫藏股熱潮 金額堪比過去三年總和

中國股市掀起有史以來最大買回庫藏股熱潮，據統計，今年已有 490 家已買進庫藏股，合計金額高達人民幣 241 億元，遠超過歷來每年回購金額，短短不到九個月的買回規模幾乎是前三年的總和。

近來 A 股距離「股災底」的 2638 點一步之遙，也讓許多上市公司紛紛啟動回購方案。據統計，今年來共有 702 家上市公司披露買回庫藏股公告，其中 490 家已實施，合計資金達人民幣 241 億元。

值得注意的是，A 股在 2015-2017 年中間共有兩波大規模買回庫藏股熱潮，這三年的金額分別為人民幣 50 億元、109 億元、92 億元，對比上述統計的 241 億元，代表今年不到 9 個月的買回庫藏股規模幾乎是前三年的總和。

進一步來看，7 月以來回購庫藏股規模最高的前五大產業是家用電器、汽車、化工、傳媒和紡織服裝，前五大個股分別是美的集團、均勝電子、夢網集團、嘉化能源和遊族網絡。

分析師指出，引發今年這波回購庫藏股熱潮主要有兩大原因，一是在政策監管引導下，上市公司買回庫藏股熱情有所提升，先前證監會發布庫藏股相關新規定，完善相關制度；二是在市場比較低迷的情況下，股票市場整體估值處於低估的狀態。

安信證券研究報告指出，今年 A 股庫藏股規模已經超過了以往任何一個全年，而且主動大手筆回購也頻頻出現。隨著制度優化，未來庫藏股回購數量與金額有機會進一步走高。

廣發證券首席策略分析師戴康認為，這輪庫藏股買回熱潮的持續時間已經和前兩輪相當，也代表 A 股已處於中期底部區域附近。戴康指出，金融危機以來，A 股共有 2012 年 10 月至 2013 年 6 月、2015 年 7 月至 2016 年 6 月、2017 年 11 月至今三輪買回庫藏股熱潮，前兩次持續時間在 9-12 個月，目前這一輪已經持續 10 個月，與前兩輪相當。以前兩次經驗來看，當庫藏股買回熱潮結束時，股市已經觸底或正在觸底。