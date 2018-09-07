陸股也瘋庫藏股！調查：30%庫藏股企業股價跑贏大盤

中國股市今年最流行的一件事：就是上市公司買回庫藏股。今年迄今，已經有 478 家公司實施 642 筆回購，斥資人民幣 236 億元，有助穩定 A 股股價，在股市低迷之際起到提振股價的作用。

當市場行情低迷之際，買回庫藏股、增持等手段往往成為企業提振股價的有效手段。《證券日報》市場研究中心統計，今年來滬深兩市已經有 478 間公司實施股份回購方案，金額為人民幣 236 億元，當中更有 89 家公司今年來累計庫藏股金額達人民幣 1 億元以上。

具體來看，累計買回庫藏股金額最高的企業，以均勝電子居首，金額上看 53.91 億元。美的集團、夢網集團、勁嘉股份、遊族網路 4 家公司緊追在後，今年內累計股份回購金額分別達到 43.73 億元、33.06 億元、21.88 億元和 20.07 億元。

有趣的是，上述 478 家買回庫藏股的個股中，有 146 支個股今年股價表現跑贏同期大盤，佔比約有三成。其中，又以衛寧健康累計漲幅最為驚人，高達 124.24%，除了目前股權激勵計劃部分限制性股票回購註銷完成，合計回購金額達人民幣 1240.95 萬元。衛寧健康今年業績表現也相對突出，半年報顯示營收比去年同期大增三成。至於其他個股，如用友網絡、創業軟件、美亞柏科、恆華科技、新安股份和超圖軟件等累計漲幅也都在 50% 以上。

值得注意的是，統計發現今年已實施庫藏股方案公司業績表現普遍都很不錯，《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，上述 478 家上市公司中，今年上半年淨利潤比去年同期成長的公司有 314 家，佔比高達近七成。當中更有 64 家公司半年報淨利比去年同期翻了一倍，成長性高。

今年來，A 股持續回調整理，目前大盤持續在 2700 點左右震盪，個股股價普遍走跌，甚至創下歷史新低，此時部分績優股被錯殺，估值上已經具備很大的吸引力，也讓很多上市公司紛紛公佈回購股份計劃以及實施股份回購方案。

在這樣大環境下，股份回購短期對股價有提振作用，今年來被上市公司大股東實施股份回購的低估值績優股，後市都有結構性機會可期。

昨 (6) 日證監會也趕在開盤前，提出上市公司股份庫藏股制度的修法建議，提出三大措施包括增加股份庫藏股情形，完善、簡化實施庫藏股的決策程序，倡導建立庫存股制度，就是要穩定市場信心。

以上動作也顯示，中國監管部門相當鼓勵企業實施庫藏股，希望藉此提振投資人信心，穩定市場預期。先前公司法規定的庫藏股可執行範圍較窄，決策程序也不夠簡便，缺乏庫存股制度，導致企業回購股份積極度相對不高。

《證券時報》報導，有上市公司人員表示：「很多公司不是不想回購，是因為股份回購需要條件比較多，一是對公司的資金要求比較高，許多企業今年資金較為緊張，現金還得維持擴大再生產；二是股份回購需要的流程和條件比增持等要高。」

前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，雖然 A 股企業股份買回庫藏股金額和過去相比有很大的成長，但和美股比起來還是差的遠。上半年美國上市公司累計回購 6700 億美元，已超過去年全年的 5300 億美元，是提振今年美股持續走揚的一大原因。