台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月13日

台北市豪宅房價將突破「彭淮南防線」！大安區頂級指標豪宅「One Park Taipei 元利信義聯勤」，昨（12）日最新揭露的實價資訊，28 樓成交價位已突破每坪 283 萬元；市場人士預期，高樓層有機會一舉攻上每坪 300 萬元的「彭淮南防線」。

中美貿易戰情勢愈加激化。中國方面表示，由於美國未履行 WTO 對其反傾銷稅爭端的裁決，中方於 11 日已向 WTO 申請授權對美國實施每年 70 億美元的制裁，最快將於本月 21 日生效。

英特爾中央處理器（CPU）供應短缺問題加劇，除了筆電、桌機等一般 PC 受到影響，全球伺服器二哥 HPE（慧與科技）傳出最近建議客戶捨英特爾，改採超微（AMD）的處理器，凸顯英特爾 CPU 缺貨問題已蔓延至伺服器領域，不利緯創、英業達等主要代工廠。



經濟日報

英特爾缺貨風暴 燒到代工業

颶風襲美 油價漲破 70 美元

台商回流 台郡在台設 5G 中心

工商時報

台北豪宅挑戰彭淮南防線

大陸向 WTO 申請授權 對美實施貿易報復

蘋果新機發表 沾光股出列

聯合報

金控子公司投資非金融業 鬆綁

南韓失業率 飆至 8 年新高

越南吸投資 FDI 月增 9.2%

蘋果日報

零庫存、獲利 up 統一中控拼冷藏品

拉日本抗美 習近平邀安倍訪中

摩天樓競賽 中俄急起直追

中國時報

大陸居住證 10 天 2.2 萬台胞申領

保護台灣 川普問能得到什麼

林有輝聊理財 房產慎選地段

自由時報

貿易戰內傷 中企掀逃亡潮

先鋒接受 600 億日圓紓困

勞保分級調整 影響 317 萬人