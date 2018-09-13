【IPO追蹤】雲米即將赴美上市

小米生態鏈的小伙伴們正在掀起一輪上市潮。昨日，小米旗下生態鏈的家電供應商雲米發布公告稱，將於9月25日登陸美國納斯達克市場，招股價區間為9美元至11美元，最高可募資1.254億美元。

招股書顯示，在成功IPO後，雲米創始人兼CEO陳小平的持股比例為42.5%，投票權為66.5%；順為資本的持股比例為17.1%，投票權為2.8%；小米旗下基金Red Better Limited的持股為16.3%，投票權為26.7%。由於雷軍是順為資本的創始人之一，在IPO之後，雷軍系對雲米的持股比例將稀釋為33.4%，但仍是第二大股東。

雲米將成為小米生態鏈第二家赴美上市企業。招股書顯示，雲米在2016年和2017年分別實現營收3.12億元和8.73億元，2018年上半年營收10.4億元，增速驚人。今年2月，同為“米家軍”一員的華米科技率先在美國上市，融資1.265億美元。今年7月，小米集團在香港成功上市。

來源：北京晨報訊

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