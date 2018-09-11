【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

NASDAQ 指數及費城半導體昨日上漲，加上蘋概股、矽晶圓及被動元件等昨日弱勢的族群出現反彈影響，推動今日台股震盪走高，收盤台股上漲 26.5 點，漲幅 0.25%；籌碼面上，外資現貨部位買超 11.04 億元，期現貨部位合計賣超 98.34 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到市場擔憂貿易戰升溫，加上昨日發改委表示將調查建材暴漲的情況，帶動今日鋼鐵板塊領跌整體大盤，導致上證指數及 A50 指數延續昨日疲弱再度下跌，其中，A50 指數由寶鋼股份、中國太保及中國神華領跌下，下跌超過百點；暑期旅遊旺季已過，且中國目前持續進行去槓桿政策，導致市場擔憂金九銀十消費旺季不再，使得今日恆生指數由汽車及博彩類股領跌下，呈現下跌。

《國際商品市場焦點分析》

利比亞國家石油公司在的黎波里的總部週一遭到恐怖襲擊，推升原油期貨價格在歐洲時段上漲超過 1%，不過 WTI 期貨價格在 68.5 美元遭遇較大阻力，加上美中貿易戰風險持續，油價隨美股開盤後走低，同時市場等待 EIA 及 OPEC 月報，WTI 期貨價格由紅翻黑，布侖特原油受到伊朗制裁支撐，收盤上漲；市場等待明天凌晨公布 USDA 月報，農產品受到技術性買盤推升上漲。

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