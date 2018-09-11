英國或協議脫歐利好提振人民幣收升 購匯需求不減反彈受限

人民幣兌美元即期周二收盤小升結束兩連跌，中間價則跌近百點創半個月新低。交易員稱，英國脫歐可能達成協議提振市場風險偏好，英鎊歐元均現反彈，美元指數重回95關口，這潛在利好人民幣，不過客盤購匯需求不少，人民幣反彈力度明顯偏弱。

他們並表示，美指近期只是橫盤走勢，但潛在的中美貿易戰升級持續刺激購匯需求，短期逆轉可能性並不大，除非美指轉為明顯下跌；重點關註美指走向以及監管舉措，短期內人民幣或繼續向6.9元關口靠攏，但越接近整數關，監管越可能出手維穩。

“今天歐系貨幣表現不錯，但估計繼續反彈空間有限，”一中資行交易員稱，“美元人民幣還是有往上走的動力，繼續看6.9關口吧。”

另一中資行交易員表示，近期很多消息基本price-in了，包括美聯儲9月加息，2,000億商品加征關稅等，估計在美國中期選舉之前，美元不會出方向，人民幣也是寬幅震蕩。

為壓制離岸做空人民幣並提升做空成本，近期離岸人民幣流動性不斷被收緊，其中離岸人民幣隔夜HIBOR拆借利率周二升17個基點至4%大關，創下6月19日以來新高；而一年期HIBOR拆借利率亦升至4.74433%，創6月30日以來新高。

全球匯市方面，歐元周二上揚，因對於意大利債務的憂慮緩解，提振歐元連續第二日攀升，但外匯市場的走勢普遍受抑，因投資者擔心中美貿易爭端的下一步走向。英鎊則飆升至1.30美元上方的五周新高。

中美兩國之間關系緊繃，市場仍緊張關註美國對中國商品可能祭出新的關稅措施，此外 ，新興市場資產價格在歐洲盤初時段進一步下跌。

路透上海9月11日

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