貿易戰影響 8月證交稅年增率遽降 前8月仍創11年新高

財政部今 (11) 日公布 8 月全國稅收概況，證交稅稅收前 7 月達 628 億元，創近十年以來同期新高，但 8 月以來，美中貿易戰開始影響台股量能，使得 8 月證交稅收只有 90 億元，年增 0.7%，為今年 3 月以來增幅最低的月份。不過，累計 1-8 月證交稅收已達 718 億元，創 11 年來同期新高、自統計以來次高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，受到美中貿易戰影響，今年 8 月上市櫃股票交投狀況沒有 7 月熱絡，不過，8 月台股每日平均成交值仍有 1462 億元水準，挹注證交稅收 90 億元，只比去年同期小增 1 億元，年增僅 0.7%，為今年 3 月以來增幅最低的月份。

陳玉豐表示，中美貿易戰影響到部分投資信心，加上出口成長趨緩，後續 4 個月證交稅能否觸底反彈仍須觀察。

不過累計 1-8 月證交稅收達 718 億元，較去年同期增加 173 億元，創 11 年來同期新高、歷史次高，只輸給 2007 年的 879 億元水準。

此外，根據行政院明年中央政府總預算案，由於當沖降稅成效明顯，政府看好明年台股量能，明年證交稅收預算上調至 1129 億元，年增達到 13.9%，也是暌違 6 年再次突破千億元。