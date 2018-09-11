360魯大師赴港上市，盈利能力存疑

2017年360借殼江南嘉捷上市，曾創出連續18個漲停板，成為股市意猶未盡的話題。2018年，360再度出山，“委派”旗下魯大師赴港上市，意欲獲得更多融資管道，享受更多的估值溢價。所謂“打鐵還需自身硬”，魯大師此番赴港究竟能不能如360的願，除了360所給予的品牌溢價能力，還得看自身功力。

收入大幅增加，純利小幅波動，盈利能力存疑

360魯大師主營開發一系列個人電腦及手機設備實用軟體，通過免費提供予用戶以換取線上流量，並借助線上廣告、線上遊戲業務及電子設備銷售實現收入，由三六零作為被動投資人，間接持股41.37%。

旗下產品中，專門為個人電腦╱智能手機提供硬體和系統評測及監控的實用軟體魯大師是國內外知名品牌，也是累計龐大用戶規模的基礎。根據弗若斯特沙利文統計，截至2018年6月底，就用戶基礎而言，360魯大師是中國最大的個人電腦及智能手機硬體以及系統評測及監控解決方案供應商。於2018年6月，360魯大師產品的每月活躍用戶約為97.5百萬人次，包括實用軟體的每月活躍用戶82.3百萬人次及遊戲庫的每月活躍用戶15.2百萬人次。

截至2015年、2016年及2017年12月31日至年度以及截至2017年及2018年6月30日至六個月，360魯大師分別實現收入為29.1百萬元（人民幣，下同）、69.8百萬元、122.6百萬元、53.6百萬元、169.7百萬元，呈現穩步增長趨勢，特別是2017年及2018年6月30日止六個月，增速明顯加快達216.6%。而在收入增加帶動下，同期股東應占純利為10.7百萬元、31.8百萬元、53.3百萬元、30.2百萬元、34.5百萬元，相比收入的大幅增加，純利呈小幅波動，2018年上半年較去年同期僅增加14.24%。

緣何收入大幅增加純利卻基本原地踏步？這里財華社認為可能有兩方面原因：公司業務結構調整或期內成本攀高侵吞利潤。

分析招股說明書，我們發現期內360魯大師來自線上廣告服務的收入占總收入比重變動明顯，在上述業績期收入分別為28.8百萬元（人民幣，下同）、66.8百萬元、97.7百萬元、46.5百萬元及76.2百萬元，占總收入比重為99%、95.7%、79.7%、86.3%及44.9%，從小幅下降到大幅減少，具體到2018年上半年，比重較上年同期斷崖式下降41.4%。

與此同時，財華社發現同期魯大師360開始有意轉向智能配件銷售。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度及截至2017年及2018年6月30日止六個月，公司銷售電子設備（主要是銷售經認證二手及原廠智能手機）所得收入分別為0.3百萬元、0.4百萬元、2.3百萬元、0.8百萬元及74.2百萬元，分別占總收入1.0%、0.6%、1.9%、1.5%及43.7%，從小幅增長到大幅提升，和線上廣告服務收入比重變動恰好背道而馳，結合純利分析，財華社懷疑智能配件銷售成本較高，或在一定程度上擠壓公司利潤。

事實也是如此，上述業績期內，魯大師360線上流量變現成本為1.5百萬元、9.0百萬元、18百萬元、7.5百萬元、20.8百萬元，占總服務成本比重為82.2%、95.6%、89.3%、92.4%、22.3%，於2018年上半年變動最為明顯，從過去的90%以上迅速下跌至20%；而同期電子設備銷售成本分別為0.3百萬元、0.4百萬元、2.1百萬元、0.62百萬元、72.14百萬元，占總服務成本比重為17.8%、4.4%、10.7%、7.6%、77.6%，於2018年上半年覆蓋總成本的大部分。由此可見，隨著業務結構的調整，360魯大師逐漸增大硬體銷售比重，而這部分業務因為成本過大毛利並不高，導致2018年上半年在收入迅速增長的情況下，利潤增幅並不明顯，盈利能力存疑。

圖源：招股說明書

此外，360魯大師還面臨其他風險，尤其是大部分的收益來自奇虎科技及嵩恒網路，可能導致收益大幅波動。

客戶過於集中，收益波動風險猶存

於業績記錄期間，360魯大師兩個最大客戶為奇虎科技及嵩恒網路。於截至2015年及2017年12月31日止年度以及截至2017年及2018年6月30日止六個月，來自奇虎科技的收益分別占總收益約14.5%、37.0%、40.7%及15.8%。截至2016年及2017年12月31日止年度以及截至2017年及2018年6月30日止六個月，來自嵩恒網路的收入分別占總收入約12.9%、33.9%、38.8%及6.3%。按照目前的業務模式，預期360魯大師未來大部分收益將來自奇虎科技。在此背景下，奇虎科技任何風吹草動都會影響360魯大師的業績。

而目前資本市場的情緒本身也是一個不利因素，無論是A股還是港股都陰跌不止，而港股在多次大跌後已進入技術性熊市，上半年破發比例更創出新高，360魯大師此次赴港能否如願，不禁讓人捏了一把冷汗。

作者：一燈

編輯：黎璐璐

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