智慧手機全螢幕滲透率逾半 友達全球出貨居第四

根據群智諮詢 (Sigmaintell) 統計，今年上半年全球智慧手機全螢幕面板出貨 4.52 億片，在所有智慧手機面板出貨的滲透率已從今年第 1 季 42%，上升到第 2 季的 55%，成市場主流規格；統計上半年各面板廠全螢幕產品出貨，三星顯示 (SDC) 居冠，台廠友達 (2409-TW) 則排名第四。

群智諮詢認為，觀察去年下半年和今年上半年的面板市場，智慧手機面板領域全螢幕逐漸普及，在品牌和面板廠推動下，全螢幕快速得到產業鏈認可，現在大部分新發表的智慧手機都已經配置全面屏面板，未來趨勢還將持續。

群智諮詢表示，從面板廠來看，三星顯示、天馬、京東方和友達的全面屏產品出貨表現良好，今年上半年出貨分列全球出貨排名前 4 名，市占率依序是 24%、19%、14%、11%；尤其在中高端產品領域率先普及，拉高市場對高規格全螢幕面板需求，也帶動 AMOLED 及 LTPS LCD 全面屏的滲透率達到較高水準。

群智諮詢說，以 AMOLED 及 LTPS LCD 為主要出貨規格的廠商，在全螢幕產品出貨方面都有較佳表現，特別注意的是天馬和友達，兩家廠商都在積極調整產品結構與策略，不斷向 LTPS 及全面屏規格傾斜。

群智諮詢表示，從中長期來看，未來全螢幕滲透程度還將不斷深化，且向全產品線普及，預測全螢幕在全部智慧手機面板出貨中的占比將從今年的 60% 提高到 2020 年的 90%。

群智諮詢預估，AMOLED 及 LTPS LCD 規格產品中的全螢幕滲透率在 2020 年都將達到或超過 90%；伴隨著全面屏趨勢在中低端產品領域的普及，到 2020 年，a-Si LCD 智慧手機面板產品中全面屏的滲透率也將達到 65%。