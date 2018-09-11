台股盤中─蘋概三王不同調 台積電補跌拖累一度失守10700點

台股今年第 5 度跌破年線，今 (11) 日早盤一度力圖振作，拉升指數翻紅，股王大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 止跌反彈，但是權王台積電 (2330-TW) 卻是出現補跌，拖累大盤指數再向下探，失守 10700 點關卡，法人認為，前波低點 10606 點必須守住，否則恐將打破失守年線後不久就再站回的慣性，呈現一底比一底的困境，拉長短線整理時間。

美股周一道瓊工業指數收跌，但 NASDAQ、S&P500 指數及費城半導體指數則是收漲，台股今日以 10723 點開出，小跌 2.8 點，大立光、鴻海跌深反彈，帶領指數上漲翻紅，一度拉升至 10765.42 點，可惜台積電卻是出現補跌的弱勢，拖累大盤指數再向下探底，一度下滑至 10669.59 點。

蘋概三王表現不同調，由大立光及鴻海止跌帶動，跌深反彈股成為盤面上多頭指標，玉晶光、華邦電、嘉聯益、華通、金像電、GIS-KY、TPK-KY、美律等股力守紅盤，被動元件股也出現反彈，國巨、華新科、大毅、奇力新同步走高。

美中貿易戰持續延燒，衝擊台股表現，年線第 5 度失守，今日早盤則是企圖止穩，可惜台積電補跌下，指數震盪下跌，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台積電補跌拖累大盤再向下走弱，盤中失守昨日低點，短線來看，要觀察前波低點 10606 點能否有效守住，如果跌破，年線失守後不久再站回的慣性恐被打破，陷入一底比一底低的走勢。

簡伯儀認為，在跌破年線後，市場信心不足，連續兩個交易日融資大減，今日融資如果能再減少，合計 3 天減少逾百億元融資，有利後續的反彈表現。