在浴缸裡賞螢火蟲，看阿里山美景

【撰文．攝影｜行遍天下】

十多年前，退休教官詹豐成和妻子賴美鈴，輾轉覓得阿葉溪畔太興村的斑駁老屋，買下後細心修補院落、布置茶亭，打造怡然自得的山野炊煙生活茶空間，熱愛自然與茶藝的倆人，還以溪流為席、飛瀑為幕，營造出令人驚喜的夢幻水茶席。

夢幻水茶席，阿葉溪中賞飛瀑品茶香

詹豐成夫妻在 10 多年內往返嘉義市區和太興村之間，一點一滴形塑山野炊煙茶空間，以行動表達對這片山林和茶文化的熱愛，兩年前正式遷居於此，陋室雖簡卻獨具風味，詹豐成將珍藏的老物件妝點院落、茶席，幽默風趣，自在隨興，夫妻兩人童心一來，就坐在浴缸裡賞螢火蟲、數星星，野居生活人見人羨。

由於對家屋旁的阿葉溪一見鍾情，詹豐成除了以廢棄木料搭建便橋，長滿青苔和植物的巨石全都原汁原味保留下來，後來還直接把茶席搬到山中，以阿葉溪的自然地貌打造清幽的喝茶空間。經過實際測量，詹豐成發現瀑布旁的溫度，比起家屋低上 6 度，盛夏時分成了最佳避暑妙境，他說：「城裡人和外國記者看到瀑布直接走進水裡沖涼，玩到不想走。」

借遠方多層瀑布為幕、蜿蜒的溪水為席，無論哪個位置的水茶席，雙腳都能浸泡水中，沁涼無比，當飛瀑宣洩而下釋出濃濃負離子，感覺格外精神奕奕。由於詹豐成過去經營日本鐵器茶壺生意，深知其優點，便將鐵壺用於茶席中，內斂沉穩的鐵壺和溫柔清新的溪水，相映成趣。

山野炊煙生活茶空間

地址: 嘉義縣梅山鄉太興村溪頭 28 號

電話: 0972-279-220 賴美鈴、詹豐成 (教官)

網址: https://www.facebook.com/mountainspacetealifestyle

營業: 9:00～15:30(週二、三、四休)

價位: 每人 350 元，包含水茶席、園區導覽解說、季節限定山林果汁，另可預約限定的太興金萱大波覇奶茶，採預約制， 10 人成團，或人數若有不便可電話另洽

備註: 所有資訊以其官網／粉專公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 9 月

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