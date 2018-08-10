內外銷均亮眼 宏佳騰第二季轉盈 每股賺0.31元

機車與沙灘車大廠宏佳騰 (1599) 公布第二季財報，第二季營收 6.18 億元，季增 73.96%，年增 41.9%，EPS 為 0.31 元，呈現轉虧為盈；累計上半年每股盈餘 0.13 元。宏佳騰表示，由於內銷市場新色、新車款的推出深獲好評，加上外銷訂單也回穩，第二季營收亮眼，惟今年新車上市致行銷費用提升，因此獲利較去年同期每股盈餘 0.25 元微增。宏佳騰 7 月營收 3.47 億元，年增 147.8%，表現亮眼。宏佳騰表示，第二季起單月營收均較去年同期成長，主要為來自於沙灘車第一季訂單遞延到第二季，加上新機種出貨，使得外銷比例增加。



國內市場部分，宏佳騰指出，上半年暢銷車款 OZS 與 ELIET 300R 皆推出新色、6 月全新車款 Dory 115 上市，加上與電影「死侍２」、人氣手遊「拳皇世界」等外在合作行銷得宜，使得 7 月銷售數較去年同期呈現雙位數成長。



法人表示，宏佳騰營運表現持續加溫，接下來即將進入沙灘車旺季，新車行銷費用也將逐漸遞減，今年整體營運表現可期。