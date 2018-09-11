【IPO追逐】港亞控股(01723-HK)今起招股 入場費2626.2元

主要於香港從事預付產品(即SIM卡及增值券)的批發及零售港亞控股(01723-HK)今日起至14日中午12時止招股，該公司以每股1至1.3元發售1億股，包括8300萬股新股份及1700萬股銷售股份，是次招股總數中，9000萬股(90%)為國際配售(包括7300萬股新股及1700萬股銷售股份)，1000萬股新股(10%)為公開發售，另有15%超額配售權。

9月14日定價日期，上市日期為9月27日。保薦人為創僑國際；安排行尚有國金證券(香港)、創富融資、創陞證券。

公司集資8300萬至1.079億元，以中位數1.15元計算淨集資5390萬元。其中約66.6%將用於在港島、九龍及新界建立5間零售店；約3.9%將用於聘用額外銷售人員以物色潛在零售商；約24.1%將用於市場推廣及宣傳活動，以鞏固集團於預付產品分銷業務的市場地位；約4.6%將用作實施企業資源規劃系統，該系統可與集團的會計系統進行整合，從而增強集團的營運效率；及約0.8%將用作營運資金及其他一般公司用途。



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