31檔藍籌股現熊蹤 專家傳授3招自保術

美國總統川普上週突然威脅或對額外 2670 億美元貨值中國商品徵稅，恒指旋即於其後首個交易日陷入技術性熊市，10 檔藍籌股昨 (10) 日創近 1 年低，以昨日收盤價計，多達 31 檔恒指成份股更現熊蹤。

香港經濟日報報導，大盤急跌下，專家傳授 3 招自保術：1) 重新審視投資組合。2) 持續關注宏觀風險。3) 保現金。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃柏甯表示，多項宏觀陰霾籠罩下，投資者風險胃納不斷收縮，港股估值出現向下重估趨勢，企業盈利增長前景在現今市況更顯重要。

他建議，投資者應重新審視自身投資組合，從獲利增長欠佳之股份轉換至防守性高、獲利增長前景理想，且與貿易戰關連度較低的板塊，例如醫療護理、必需消費品、內險、水泥等。惟他強調不宜躁進，宜分批買進。

此外，投資者需不斷關注貿易戰發展及其衍生出來的潛在影響，若相關風險進一步惡化，勢拖累中國股票前景，屆時投資者要考慮適當地減碼。黃柏甯提醒投資人，目前未看到宏觀風險有大幅改善跡象，不建議投資者胡亂進場賭短期反彈。

建銀國際證券研究部董事總經理兼主管蘇國堅指出，業績期過後，不少分析員正調低對港股之獲利預測，加上美元強勢及升息等因素影響，資金或繼續撤出新興市場，建議投資者先觀望。

他建議，現金流較弱之股份難有強勁反彈，投資者可考慮轉換跑道至公用股等現金流相對穩健的板塊。