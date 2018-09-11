• 認知能力高的人具有獨特的思維方式：首先是非共識的，常人的思維是從眾的，即所謂的常識，超越一般的常識為高見。同時是抽象思維，常人的思維是具象思維，看到的僅是事物的表象，超越表象為抽象，是事物之真相。

• 知識型員工悄然崛起，已成為企業價值創造的主體。知識型員工有兩大訴求：一是經營發展話語權，要求有企業決策的參與權；二是剩餘價值的索取權，要求分享企業價值，通過合夥製建立共創共享共治的企業治理模式。

• 當今資產的發展呈現兩大趨勢：一是資產的證券化，這個趨勢在金融界已形成共識；二是資產的數字化，將實物資產轉化為數字資產是新的趨勢，資產數字化便於資產的流動、交互和增值，使資產價值大大提升。未來數字資產的價值遠遠高於實物資產。

• 研究事物之間的聯係比事物本身更為重要。聯係有多種多樣，有明顯的聯係，還有隱蔽的聯係，有直接的聯係，還有間接的聯係。特别是因果關係，有短時間小空間的聯係，還有長時間大空間的聯係。通過聯係獲取資源，產業機會，從而創造新的價值。

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