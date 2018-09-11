台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月11日

上市櫃公司 8 月營收全部出爐，受惠於旺季效應，共繳出 3.03 兆元的亮麗成績單，並同步改寫今年以來最高、以及歷年 8 月新高紀錄；月增率、年增率分別為 2.8%、11.3%；累計今年前八月營收 22.09 兆元，年增率 10%，續締歷年同期新猷。

在現金股息挹注下，富邦金今年 8 月自結稅後淨利達 45.48 億元，累計今年前 8 月稅後淨利 471.05 億元、較去年同期成長 15％，創下歷年同期次高紀錄。富邦金前 8 月稅後盈餘雖不及國泰金的 524 億元多，但富邦金每股盈餘（EPS）為 4.46 元，卻超過國泰金 EPS4.01 元，仍居各金控每股獲利之冠，今年可望挑戰十連霸。

強強再合作！大陸螞蟻金服保險事業群總裁尹銘 10 日透露，國泰金控董事長蔡宏圖趁國泰世華銀行子行開幕之際，將與螞蟻金服高層會面，洽談兩岸國泰人壽與螞蟻金服更進一步的合作，極可能透過網路及大數據分析，拓展兩岸壽險業務。



經濟日報

旺季到 上市櫃營收衝 3 兆

台股融資追繳令出籠

新興幣危機 台灣風險低

工商時報

今年每股獲利王 富邦金可望十連霸

國泰螞蟻金服 瞄準壽險合作

月增 22% 台積 8 月營收超預期

聯合報

大同條款 排除保險業

榮化：5 年內尋求重新在台上市

7 新興市場有匯率危機

蘋果日報

國泰世華中國子行開張 國銀登陸強心針

星宇航砸 30 億建樓 10 年內喊招 8000 人

蘋果新 iPhone 周四發表 鴻海最大贏家

中國時報

薪資連 8 月增逾 2％ 民眾無感

台灣蘋果供應鏈 憂斷鏈危機

空頭打趴蘋概股 台股跌破年線

自由時報

全台空屋逾 86 萬宅 新北最多

穩住物價 10 月電價將凍漲

蘋果光加持 台積電 8 月營收破 900 億

