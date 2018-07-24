和泰車捐血月開跑 公益微電影大獲好評點擊量已破260萬次

和泰車 (2207-TW) 長期投入捐血公益事業，2018「和泰汽車全國捐血月」自 7 月起跑，於全台指定的 TOYOTA 經銷商據點和各地區捐血中心展開共 272 場公益活動，為廣邀年輕族群關注捐血議題，此次更邀請有國民校草之稱的藝人李玉璽擔任和泰捐血大使，並拍攝公益微電影《好心有好抱》，影片廣受好評，截至目前點閱率已破 260 萬次。

公益微電影《好心有好抱》以藝人拍攝詼諧短片方式宣導捐血，點擊量衝高。(圖：和泰車提供)

和泰車自 2012 年起，每年舉辦「和泰汽車全國捐血月」，是國內大型捐血活動之一，累計場次今年將突破 1000 場、參與人次上看 5 萬人，是公益績優單位。

和泰車說明，由於近年來年輕人捐血比例逐年遞減，為廣邀年輕族群關注捐血議題，今年特別製作公益微電影《好心有好抱》，並邀李玉璽主演微電影男主角，網友反應熱烈。

和泰車董事長黃南光 (左) 捐贈和泰號第 9 號捐血車贈予台南捐血中心。(圖：和泰車提供)

此外，和泰車也運用代理銷售的 HINO 大型車，搭載先進採血設備打造成捐血車，捐贈給有需求的捐血中心，自 2011 年起，每年至少捐贈 1 台大型捐血車，今年捐贈到第 9 台，於台灣各地巡迴募血至今，累計採血超過 1.3 億 C.C.。

和泰車說明，今年和泰號第 9 號捐血車贈予台南捐血中心，將在雲林、嘉義地區服務採血，預計每年可募集 2.3 萬袋血袋，其血液供給台南地區共 149 家醫療院所，對民眾醫療貢獻極大。

為了加強推廣公益活動，和泰車也祭出 2 萬元旅遊金辦理抽獎活動，即日起至 8 月 15 日於 Facebook「讓愛啟動」和泰汽車集團公益粉絲團按讚、分享捐血公益影片，並於影片貼文留言標註 3 位想一起捐血的好友，就有機會獲得。

和泰車希望結合全體員工、集團關係企業和全國捐血中心之力，為台灣醫療用血環境提供穩定的力量。

觀看《好心有好抱》公益微電影 https://youtu.be/NO5kfDBGYFc