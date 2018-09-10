聯發科8月營收235億元 21個月新高 Q3可望達標

IC 設計聯發科 (2454-TW) 今(10)日公告 8 月營收，達 235 億元，月增 15%，年增 4.47%，創 21 個月以來新高，距離第 3 季財測目標 623-671 億元，僅剩下 183.7-231.7 億元的差距，法人看好第 3 季營運可望順利達陣。聯發科累計前 8 月營收為 1540.6 億元，年減 1.01%。

聯發科第 3 季營收估達 623-671 億元，季增 3-11%，營運表現旺季不旺，其中原因來自於行動晶片出貨不佳導致，且第 2 季基期墊高，加上今年以來中國大陸非蘋手機廠持續庫存修正，影響拉貨力道。

聯發科第 3 季毛利率則估持平，約達 38.2%，第 3 季成熟型與成長型產品成長較多，行動運算表現平平。

以財測預估值來看，聯發科 7、8 月營收達 439.26 億元，法人看好第 3 季可順利達標，但 9 月營收將低於 8 月，甚至不排除低於 7 月，第 4 季更進入傳統淡季，營收動能持續趨緩。

就全年而言，聯發科受到行動裝置需求不佳影響，全年表現略微調整，原本預期智慧型手機晶片出貨可較去年成長 4-5%，日前也下調到約與去年持平，今年手機加平板晶片，出貨估較去年衰退，所幸內含價值提升，因此智慧型手機營收仍略優於去年，但整體營收則估較去年小幅衰退。