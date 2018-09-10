川普一句話 嚇趴A股三大指數 創業板創四年新低

中國股市今 (10) 日在蘋概股領跌下，三大指數全面重挫，上証指數再度失守 2700 點大關，創業板指數更大跌超過 2%，不僅跌破 1400 點關卡，更創下四年來新低。

今天市場極度低迷，全線類股幾乎全面走跌，尤其在傳出美國總統川普向蘋果施壓，要求把生產線從中國遷回美國後，A 股今天蘋果概念股全面走跌，成為殺跌主力軍。

截止收盤，上證指數報 2669.48 點，跌 1.21%，深証成指報 8158.49 點，跌 1.97%，創業板指報 1390.82 點，跌 2.41%，尤其創業板更刷新 2014 年 8 月以來新低。

創業板指數今日跌破 1400 點大關 (圖自新浪財經)

從盤面上來看，滬深兩市類股幾乎全面走跌，僅有特高壓、燃氣水務、啤酒類股走揚，尤其蘋果概念、數字中國、稀土永磁居類股跌幅榜超前。

《新浪財經》報導，湘財證券認為，上証指數今天盤中再創近期新低，深証成指、中小板指、創業板指更是聯手創出 2015 年 6 年以來 3 年多的新低，顯示弱勢行情仍在繼續。預計上証指數接下來還會再創新低，跌到先前低點的 2638 點只是時間問題。

湘財證券指出，目前市場弱勢還在持續，短期還很難有大逆轉行情到來，呼籲投資人順應趨勢，直指逆流而動犧牲的機率會很高。

巨豐投顧指出，題材股殺跌下，創業板跌破 1400 點整數關卡，並創下四年來新低。對於創業板來說，上半年成長相對較低，雖然主要是受多家大公司拖累，但是對行業的影響依舊很大。更直指，經歷連續殺跌之後，創業板長期的成長還可期待的，但後期分化會更為明顯，預計優質的細分領域龍頭或仍是關注的焦點。

巨豐投顧認為，短期來看，創業板殺跌後，短期內很可能會有小幅反彈，可以關注先前超跌個股以及優質的成長股。