靠天吃飯，海通證券8月淨利大減但也有看點

截至9月7日，32家A股上市券商8月業績數據已披露完畢。在7月券商業績明顯回升的背景下，受A股市場波動及投行等業務放緩影響，8月券商業績出現下滑。

從合併口徑計算，上市券商8月營收共計93.3億元(人民幣，下同)，環比下降48.6%；淨利潤共計18.1億元，環比下降73.8%。其中，中信證券(600030-CN，06030-HK)8月實現營收11.19億元，環比下降43.76%，但其營收在上市券商中保持第一的位置，業績遙遙領先於其他券商。而海通證券(600837-CN，06837-HK)業績與其他券商一樣，出現大幅度下滑。

8月淨利同比銳減近80%

海通證券是我國最早成立的證券公司之一，現有6家子公司、10家分公司，188家證券營業部分佈在全國118個城市。公司除主營除證券經紀、投行、資產管理等傳統業務外，還主營融資融券、股指期貨和PE投資等創新業務。

根據8月份業績報告，海通證券(非合併)實現營收約5.59億元，同比減少41%；淨利潤約1.19億元，同比減少78.1%。另外，海通證券下屬子公司海通資管實現營收約5116.48萬元；淨利潤約2790.15萬元。

來源：港交所

淨利潤接近80%幅度的下滑，海通證券怎一個“慘”字了得。這是今年以來海通證券淨利潤單月跌幅較大的一個月，跌幅最大的一個月是2月份，跌幅高達86%。業績大幅下滑已是情理之中，目前股市下跌以緻成交量萎縮，交易傭金減少，導緻海通證券融資融券規模有所回落，主營業務虧損明顯。

靠天吃飯 海通證券業績波動較大

我國的券商行業就如同從事農業勞作的農民，都是需要“靠天吃飯”。農民需要有適當的降水量，而券商則需要穩定的資本市場。今年1月底以來，A股經歷大跌，其中滬指由1月29日的3587.03點高位大幅下挫約24%至當前的2690點左右。根據海通證券的半年報，上半年海通證券營業收入同比下降5.41%至189.9億元，淨利潤出現較大幅度下降，降幅為24.67%，利潤30.31億元。

時間再往後移，海通證券業績併不平穩。

數據來源：港交所

2015年因我國資本市場表現不錯，滬指及深成指整年分别上漲9.41%、14.98%，海通證券業績也水漲船高，營收及淨利均大漲超1倍。2016年度及2018年上半年資本市場較為艱難，2016年度和2018年上半年滬指分别跌12.31%、14.98%，海通證券淨利也遭到銳減。

上市公司的股價表現深受業績影響，2016年初至今，海通證券H股股價大幅跌45.9%，市值蒸發超400億港元。

業績增長點：國際化發展“走出去”戰略

在目前國内資本市場不景氣，以及隨著中國資本市場雙向開放進一步加快的大背景下，中資券商進軍國際業務已是大勢所趨，海外收入逐漸成為券商收入結構中的重要一環，也成為券商一大業績增長點。

半年報數據顯示，海通證券、中金公司、中信證券、華泰證券(601688-CN，06886-HK)和光大證券(601788-CN，06178-HK)2018年上半年海外收入佔營業收入比重均超過10%，多家券商較去年同期佔比有所提升。在上半年，海通證券的國際業務收入高達20.7億元，同比增長9.6%，在總收入中佔比已經達到18.9%，在A股上市券商中海外收入佔比已是最高的。

於2018年上半年，海通證券境外資產管理業務規模約為81億美元。海通國際證券在企業融資業務方面，IPO項目個數排名香港所有投行第三，股權融資家數排名香港所有投行第四，完成在美國市場的首單IPO 項目，在亞洲(除日本外)高收益美元債券發行承銷金額排名全球金融機構首位。與此同時，海通國際證券完成了對海通銀行英國、美國子公司收購整合，加大在海外的戰略佈局。

實際上，早在2009年，海通證券已經嘗試走出内地市場，當年收購了大福證券，迅速打開了香港市場。經過近十年的培育和發展，海通證券初步完成了在全球14個國家和地區的業務佈局。

目前，海通證券對國際金融資源的整合成效初顯，在印度市場完成了近十年來最大的私營企業IPO項目，美國和英國業務的後續整合也已經啓動。子公司海通銀行經歷了近兩年的磨合、整合，立足於支持中國、南美洲、歐洲和非洲間的跨境業務交流，將公司業務發展到更廣闊的區域，加速提前佈局國際化進程。

總結：

國内投資者近幾年對海外資產配置需求日漸攀升，境外投資者參與内地資本市場的意願也在不斷增強，這為券商拓展海外業務帶來新的契機。

相交於不少券商以自主發展為主，在國内依靠自身客戶資源開展業務不同，海通證券更註重業務更廣泛的多元化發展。在專註國内自主業務的同時，跨境業務顯得蒸蒸日上。隨著我國資本市場逐步與西方發達國家資本市場接軌，“國内深耕+海外拓展”發展模式將使海通證券從中受益，前景值得期待。

作者：覃漢計

編輯：賀秋霞

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