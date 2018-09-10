台股大跌逾百點 生技成避風港 基亞、訊聯逆勢漲停

美中貿易協商存變數，台股在國際情勢紛擾、籌碼面臨漲多整理壓力下，今 (10) 日早盤失守年線，櫃買指數重挫超過 3%，再度破底，拖累大盤大跌逾百點，其中生技族群受惠政策利多，細胞療法將鬆綁，相關法令有望在年底三讀通過，族群成資金避風港，包括基亞 (3176-TW)、訊聯 (1784-TW) 及醣聯 (4168-TW) 等，今 (10) 日股價紛紛亮燈漲停。

基亞指出，癌症衰老、自體免疫疾病、組織或器官功能衰退等，培養細胞後再打入人體內，是有效的治療方法，目前也是全球生技業熱門趨勢，基亞近來將重心轉移至細胞治療，並選擇 NK 細胞及幹細胞，作為發展重點，利多激勵近期股價強勢，今日拉出第四根漲停。

與細胞治療相關的訊聯，則受惠自體間質幹細胞開放，將順利搶攻進攻幹細胞市場，今日股價開盤跳空開漲，一度漲停亮燈。

同樣專注於細胞療法的醣聯，主要發展抗癌用單株抗體新藥，生物相似藥開發、單株抗體標的授權，及醣質抗原與蛋白質藥物相關委託服務等項目，目前委託製造營收比重逾 8 成，受惠細胞療法鬆綁利多，今日也同登漲停。

原料藥廠易威 (1799-TW) 近來利多頻傳，旗下孫公司 Tulex Pharmaceuticals,Inc. 開發的學名藥膀胱過動症藥物 TLX-005，日前也獲美國 FDA 通知順利取得藥證。