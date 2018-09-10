網路投保正夯 44%網路保戶都是「精享族」

網路消費盛行，許多人都是聰明消費的「精享族」，清楚知道自己要什麼，鎖定屬意商品迅速買定離手，中國人壽 (2823-TW) 從保戶網路投保利率變動型年金保險的大數據中發現，有 44% 的首購保戶也是精享族，初次到訪中壽網站，當天就會投保，平均 6.8 分鐘就能完成投保程序。

中國人壽統計，首購保戶中，不少精享族會再回來投保，甚至向中壽申請定期彈性繳保險費，希望以規律方式累積資產並分散風險，而再次投保時的決策及投保時間會加快，惟投保金額高低與考慮時間長短不見得成正比。

金管會開放網路投保以來，壽險已有 8 大險種可投保，雖然不是每種險種都可保，最高保額也有限制，儘管如此，網路投保市場還是大躍進，據保險局統計，截至今 (2018) 年上半年，保險業網路投保保費收入已較去年同期增長 2.3 倍，顯示國人已逐漸習慣線上投保。

雖然網路投保很方便，但並不是每種險種都可以在網路上買得到。保險局表示，目前已開放網路投保的險種，壽險業包含：旅平險、傷害保險、定期壽險、實支實付健康險、傳統年金險、利率變動型年金險、生死合險等 8 大險種。

中壽資深協理許鴻儒表示，「精享族」消費自主性高，從投保「中國人壽 e 卡得利利率變動型年金保險 (甲型)」及「中國人壽 e 鑫 e 億利率變動型年金保險」的保戶數據中發現，44% 首購保戶初次到訪中壽網站當天就投保，顯見對自己在資產配置及保障的規劃掌握充分，認為商品符合需求，很快就能做出決定，其中又以 30 及 40 世代為大宗。

許鴻儒表示，「精享族」樂於分享自己的使用體驗，因此網友對產品或服務的評價，會影響精享族的購物決策，精享族重商品也重使用體驗，喜歡網路投保專區有一目了然的投保資訊，依自身需求、條件進行簡易試算，助精享族做出決定。

愈來愈多民眾將網路投保利率變動型年金保險視為穩健資產配置的工具，中國人壽表示，以「中國人壽 e 鑫 e 億利率變動型年金保險」來說，超過 5 成保戶會申請定期彈性繳保險費，讓資產累積穩健有紀律；而民眾再次投保時，因為對商品、操作介面已有一定程度了解，決策及操作時間都會加快，超過 7 成保戶會在當天就馬上投保。

此外，從大數據中發現，投保金額的高低與考慮時間長短並非呈正相關，以「中國人壽 e 卡得利利率變動型年金保險 (甲型)」保戶來說，投保金額新台幣 12 萬元與 22 萬元，決策時間只相差 1-2 天，許鴻儒強調，這顯示商品符合自身需求才是考量重點，「中國人壽 e 卡得利利率變動型年金保險 (甲型)」首期保險費 1 萬元起，最高達 100 萬元，讓不同族群找到合適且可負擔的保險費。