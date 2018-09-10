天災不斷 對「巨災債券」市場有何衝擊？

儘管去年發生不少天然災害，使巨災債券 (catastrophe bond) 的收益減少，但基於該債券與傳統金融市場風險不連動，且殖利率較高的情況下，投資者不斷進入市場，截至今年 6 月 30 日，巨災債市規模已達 300 億美元。

保險公司或再保險公司藉由發行巨災債券，在資本市場分散巨災風險，當災難發生所造成的損失金額超過一定比例時，賠償金額將由巨災債券投資者分擔。另一方面，若在風險期間未發生災難，投資者可收回全部本金和利息。

怡安證券在報告中指出，截至 6 月 30 日的一年，巨災債券市場的規模已攀升至 300 億美元，年增達 42 億美元，為創紀錄水平。與保險掛鉤的證券 (Insurance-linked Securities，ILS) 規模達 980 億美元，年增 10%。

根據怡安證券數據，截年 6 月 30 日的一年，共有 29 筆新發行的巨災債券，金額達 97 億美元，為有史以來第 2 高的發行金額。

當中包括由世界銀行所發起的太平洋聯盟巨災債券，金額達 14 億美元，為歷史規模最大的地震巨災債券，該債券主要為智利、哥倫比亞、秘魯和墨西哥國家提供地震保護。

怡安證券的執行長 Paul Schultz 表示，「去年巨災債券發行創下紀錄，而颶風颶風哈維、伊爾瑪和瑪麗亞所造成的損失，ILS 市場仍保持了強勁的表現，且以流通的債券來說，市場很活躍。」他認為，巨災債券和 ILS 市場將繼續成熟，且投資者對此市場的支持將持續增加。

日本天災對巨災債券影響

根據《Artemis》的數據整理，為日本地震提供保護的巨災債券約佔整體市場的 7.3%，金額約為 23 億美元，日本颱風佔 2.5%，金額約 9 億美元，其他日本巨災則佔 0.9%，金額為 3.2 億美元。

各類型巨災債券與 ILS 佔比

儘管佔比不低，但以這次北海道地震來說，對整體巨災債市影響不大，巨災債券投資公司 Plenum Investments 表示，「北海道保險價值相對較低，這代表著日本北海道對這類型債券造成風險較小。」

由過去執行風險分散方式來看，若每年巨災損失佔保險公司法定準備金 5% 以下賠償將由保險公司自行吸收，5% 至 10% 之間的損失由再保險市場吸收，超過此比例的損失，將由巨災債券投資者承擔。

以大部分日本地震巨災債券來看，投資者所承受風險都較低，發行人的再保險方案，將可承擔大部分的損失，但對發起人 (insurer) 和再保險市場將造成一定影響。