淘帝-KY電商、實體雙佈局 8月營收年增逾12%

淘帝 - KY(2929)8 月營收 4.54 億元，年增 12.58%；累計 1-8 月營收 38.02 億元，年增 16.19%。淘帝 - KY 表示，看好線上結合線下商機，積極擴張全通路銷售版圖，截至 8 月底實體銷售據點已順利突破 1,550 間，同時致力提升 TOPBI 品牌購物 APP、官網商城等線上會員數與電商銷售比重，為今年前 8 月營收持續保持雙位數成長表現的重要關鍵。淘帝 - KY 指出，目前中國消費市場升級帶動「去中間化」的新零售趨勢明確，因此在既有實體門市消費基礎上與線上行銷資源互導，以期在有限的資源中極大化效益，除將有助於帶動新客群增加並達到重複消費模式提升每位會員消費金額。TOPBI 品牌今年前 8 月線上電商銷售表現較去年全年的 5 千萬元明顯成長超過 2 倍，再加上線上會員人數已超過 5 萬人，創造良好成長動能。



展望下半年，淘帝 - KY 維持審慎樂觀看法。由於電商平台具有突破實體門市空間、地域限制，能完整展售 TOPBI 品牌近千款童裝，亦能有效延伸銷售觸角至無代理商省份地區，提升 TOPBI 品牌能見度。鑒於下半年即將邁入電商銷售旺季，將全力衝刺線上電商銷售，持續與線上代理商針對知名銷售平臺如天貓及京東商城等線上銷售通路共同擬定電商布局策略，並在維持淘帝 - KY 每年廣告費用占整體營收 13%~15% 之預算下，調整線上與線下廣告投放比例，挹注集團營收保持良好的成長動能。

