jpp-KY8月營收創歷史次高 擬收購兩家法航太供應鏈公司

jpp-KY 經寶精密 (5284) 董事會通過，將以約歐元 580 萬元透過合資公司向 AGILITEAM、Mr. Didier Candalot 及 Mrs. Nathalie Candalot 收購其所持有法國從事航太產業 ADB、LUTEC 二家公司 100% 股權，預計 11 月 30 日完成。經寶指出，合資公司於 3 年內增發新股由 Mr. Bourgon 認購，3 年後雙方持股比例將為 67% 及 33%。經寶指出，本收購將由泰國經寶與合作夥伴 Mr. Frederic Bourgon 在法國設立合資公司進行，雙方對合資公司持股比例分別為 76% 及 24%，合資公司於 3 年內增發新股由 Mr. Bourgon 認購，泰國經寶放棄新股認購，3 年後雙方持股比例將為 67% 及 33%。



經寶表示，藉由收購 ADB 及 LUTEC 兩家公司開拓歐洲市場，此兩家公司均為法國航太供應鏈的專業精密銑床公司，有助於提升技術並更貼近法國的航太市場。



jpp-KY 公布 8 月營收達 1.18 億元，創下單月營收次高紀錄，月增 15.3%，年減 0.18%；累計前 8 月營收達 7.95 億元，年減 5.36%。

