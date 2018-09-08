貿易戰會影響多少美國藍領工人？1100萬！

新銳媒體 Axios 的一份分析報告顯示，美國對貿易夥伴課徵的高額關稅將影響 1100 萬藍領工人，而僱傭這些工人的企業大多集中在工業化程度較低的「深紅」農村地區。

布魯金斯學會高級研究員 Mark Muro 指出，在人口較少的農村地區，就業機會特別容易受到全球經濟波動的影響。

比方說，在一個小縣城中，一個肉類加工廠就能提供數百個工作崗位，在全縣就業總人數中占比非常之高。

Axios 將整個美國按紅、綠兩色區分川普（共和黨）和希拉里（民主黨）的票倉，顏色越深的地方，代表受川普貿易邊緣政策影響的行業集中度越高。

如圖所示，在 2016 年將川普送上總統寶座的選票來源地——德州、愛達荷州等中西部農墾州顯然頗為「受傷」。這或將對即將到來的 11 月中期選舉產生一定政治影響。

在此之前，川普「傷敵一千、自損八百」的貿易戰就已殃及了自家「後院」，「着火」的同樣是農業主產區這樣的共和黨關鍵票倉。

此次貿易大戰中，美國的大豆、豬肉、牛肉是受災最嚴重的商品，觸動了相關主產區農民們的利益和底線。

為了「滅火」，川普狂砸 120 億美元緊急馳援美國農民。

根據美國農業部部長 Sonny Perdue 的聲明，這筆巨額援金將由農業部所監管的一系列項目共同出資，將直接給大豆等農產品種植者發放，還將對分銷商提供資金援助，還包括政府直接出手購買農產品。

8 月 27 日，Sonny Perdue 還公布了這一援助計劃的第一部分細節：首批為美國農民提供的 47 億美元直接補貼之中，36 億美元將流向大豆種植戶。不過據《財富》報導，部分農民似乎對川普此舉不太領情。

高盛曾在 6 月時指出，在 11 月到來之前，如果貿易戰施壓美國經濟、美朝關係改善不及預期，或是出現了其他任何執政方面的突變，都有可能讓共和黨在中期選舉中承受額外的壓力。

目前，多數電子市場交易者對民主黨信心滿滿。愛荷華電子市場（IEM）顯示，在「美國國會控制權市場」合約中，目前押注民主黨贏得眾議院多數、共和黨贏得參議院多數的交易者首次占比超過 50%。

『新聞來源／華爾街見聞』