兌現慈善承諾！？ 馬雲下周一退休專注教育工作

下周一，馬雲54歲了。這一天 ，亦是教師節。曾是英語教師的馬雲，於生日當天，公布回到他的教師生涯。

這牽動了內地網民的消息，是來自美國《紐約時報》。馬雲在接受《紐約時報》訪問時表示，他於下周一54歲生日，屆時將宣布退休，並專注慈善及教育工作，但仍會留在董事局指導公司管理工作。

馬雲稱，他的退休是一個時代開始，而不是結束，他將會投入更多時間和金錢在教育事業上。

曾任英文教師的馬雲早前接受另一媒體訪問時提到，從微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)身上學到許多東西，他表示，永遠不可能像他一樣富有，但有一件事可以做得更好，就是早一點退休。他又稱，回去教書，相信比做阿里CEO做得更好。不過，內地《經濟觀察報》引述阿里巴巴公關部否認有關消息，稱如果真有辭任計劃，肯定會正式對外宣布。

馬雲在彭博電視訪問中，亦有提及已為離開阿里巴巴做好準備，並有可能回去教書。

他透露，會將更多精力和財富投入到慈善事業中，並效仿比爾蓋茨的做法，以自己名義創立一個專注於教育的基金會。



其實，馬雲部署淡出阿里巴巴，這不是令人意外，大家還記得嗎。早在阿里巴巴赴美IPO前的2014年4月25日，馬雲和蔡崇信就一起公布，捐出他們在阿里巴巴擁有的、總體規模為阿里巴巴集團總股本2%的期權，用於成立個人公益信托基金，支持環境保護、醫療健康、教育發展和公益生態。

2017年9月，馬雲與蔡崇信的關聯實體及慈善基金會簽訂了10b5-1售股計劃：從簽訂滿一個月後即2017年10月開始，按照事先確定的條款，在12個月內馬雲將出售最多1600萬股，蔡崇信將出售最多550萬股，用於達成公益慈善承諾及一般財富規劃。過去一年，馬雲和蔡崇信出售的股票，正是對這一計劃的執行。

今年7月30日，阿里巴巴集團董事局主席馬雲和執行副主席蔡崇信正在按計劃兌現其公益慈善承諾。根據阿里向美國證券交易委員會提交的 20-F報告，截至今年7月18日，阿里高管和董事合計持股9.5%，比上年略有下降。其中馬雲持股6.4%，蔡崇信持股2.3%，兩人按照去年簽訂的售股計劃，繼續為公益慈善事業投入資金。

馬雲於1999年創辦阿里巴巴，之前，他是一名英語教師。

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