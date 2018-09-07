台灣、中國營收兩樣情 王品8月營收年增1% Q4兩家新品牌問世

王品 (2727)8 月營收 15.58 億，月增 14.55%，年增 1.21 %。王品表示，台灣事業群表現亮眼，儘管遭逢 8 月下旬連日大雨，影響消費者外食意願，仍創下單月營收 9.02 億元的佳績，月增 15.46%、年增 2.88%，已連續第 7 個月正增長，創 30 個月以來的新高點；而中國事業群 8 月營收 6.56 億元，年減近 1%；台灣事業群 1-8 月累計營收 63.27 億元，年增 2.88%，兩岸合併累計 1-8 月合併營收為 110.4 億元新台幣，年增 2.37%。王品指出，未來仍將持續聚焦三大方向，包括既有門店同店銷售的正成長、強勢品牌積極展店與新品牌開發。多品牌拓點在 7、8 月暑假布局有成，9 月全台至少再新增 7 店，包括品田牧場 1 家、聚鍋 2 家、麻佬大 2 家、禾樂 1 家、以及原燒全新升級版～O-NiKU。



此外，王品也提到，集團首度推出 Power Center(複合式餐廳) 新形態，Power Center 將是王品集團未來開店的新方向之一，集合 2 個以上的品牌餐廳，結合多品牌利基、共同開店、共同行銷，成本和效益都能更有效提升。



而王品新品牌「享鴨」和「丰禾日麗」，最快將在第四季問世。「享鴨」主打中高價位烤鴨與中華料理，首店在台北東區頂好廣場對面、龍門大廈二樓。「丰禾日麗」則是以「醜蔬果」為號召，將成為王品集團首家 CSR 品牌餐廳。

