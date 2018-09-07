【華冠投顧】武傑電台:恭喜!台股便宜貨-鋼鐵英雄-9958世紀鋼!再度大漲創高!下週盤勢分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、9958 世紀鋼、2013 中鋼構、3033 威健、6552 易華電。

台股盤勢分析:

選舉行情

台北股市今天依舊在台積電的撐盤下，開盤僅小跌 - 1 點開出，隨後在電子股賣壓殺出下；加權指數震盪走低，中盤過後引爆多殺多，終場指數下跌 - 77 點作收，收在 10846 點，成交量 1487 億。

這星期的台股，從 11000 點的樂觀，到 10800 點『多殺多』；投資人的心情就像洗三溫暖一樣。台股會有這樣變化，主要原因就是我們一直跟投資朋友強調的… 外資的『獨角戲』，來的快、也去快。再加上『內資買盤』沒有回流，所以下半周在空方掌控的時間波內，還是要小心『二次多殺多』。

今天在破跌月、季線之後，『多殺多』也正式引爆；不過，延續我們先前說的，本波的修正可望是『選舉行情』起跑點。建議投資朋友積極面對下星期的台股!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

9958 世紀鋼、3325 旭品、4130 健亞、4807 日成 KY、3176 基亞、2013 中鋼構… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3057 喬鼎、2337 旺宏、6449 鈺邦、3504 揚明光、2492 華新科、2406 國碩… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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