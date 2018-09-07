【永豐期貨】台指選擇權盤後－漲價題材股疲軟 台股連三黑失守半年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 55 點至 10845 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 1.99 點，電子期逆價差擴至 - 0.77 點，金融期轉為正價差 1.53 點。現貨部分，三大法人賣超 26.76 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3138 口至 15083 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1243 口至 46326 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 537 口至 21339 口。

周四美科技股連三日出現拉回，當中費城半導體周四更是重挫 2.67%，台指期以下跌開出後連帶台股開盤同步小幅開低，早盤受到川普將針對日本展開貿易戰影響，日韓股市跌幅加重，使得台股一度跌破 10900 點，而早盤陸股開盤後一度拉高上漲超過 1%，導致台股盤中也同步跌點收斂，但近午盤後陸股翻黑且美股電子盤下跌，11 點過後台股再度出現殺盤賣壓，漲價題材股仍是本波台股弱勢的元凶，周五被動元件、記憶體與矽晶圓族群重要指標股全數破底，連帶櫃買指數也在穩懋轉弱且生技與半導體普跌帶動下大跌 2.56%，雖尾盤買單敲進金融與傳產權值股收斂跌點，終場加權指數仍下跌 77.31 點或 0.708%，收在 10846.99 點，成交量能 1507.55 億，較前一日增加 190.15 億。技術面來看，週五日 K 連三黑且一舉跌破季線與半年線支撐，日 KD 指標持續死亡交叉向下，且跌破支撐量能增溫，指數恐有再度跌破年線風險。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 降至 1.15，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.04% 升至 12.34%，賣權平均隱含波動率由 17.2% 降至 17.09%。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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