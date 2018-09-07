【華冠投顧】盤中解析：持續修正 回測月季線

劉彥良 分析師

美國科技股走弱，拖累台股持續修正，回測月、季線支撐約 10880，市場把矛頭指向美中貿易戰。不過近幾日外資在期、現貨上未翻空台股，所以我認為指數的修正有限，唯上櫃指數今天再創波段新低已面臨破底風險，中小型股的賣壓還是很重，統計本季上櫃指數已大跌 9.3% 之多。

投信昨天持續倒出國巨 (2327)、華新科 (2492)，政府基金 7 月賣出大賺、8 月繼續賣，想當然爾這個月還會再賣。多檔二線股早已接連破底，今天國巨也撐不住創低 577 元、華新科同樣笈笈可危。8/27 的廣播節目中已明確提醒投資朋友，次一交易日開盤見好就收不會吃虧，國巨 70 元以上、華新科 300 元以上都絕對出得掉。

現階段選股難度還是很高，我的看法還是要跟隨法人的腳步，因為法人不能零持股，要為基金及代操部位拼績效，投資朋友可以持續留意順德 (2351)、頎邦(6147)、南電(8046)、嘉澤(3533)、智原(3035)、欣銓(3264) 等，至於台表科 (6278)、健策(3653) 已經漲一波就不要追高等拉回。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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