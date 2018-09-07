誰Fire了台灣老闆？

文╱ 李建興

近年隨著大環境改變、景氣翻轉，台灣開始傳出零星的關店消息，原以為只是少數案例，殊不知已演變成排山倒海的歇業大潮。

《遠見》走訪全台店家，包括 6 月熄燈的 Brown Sugar 餐廳、年底將畫下句點的六福皇宮飯店、台北沅陵街商圈、台南佳佳西市場旅店、逢甲夜市及六合夜市攤商等，直擊商家情況，並為讀者釐清 Fire 台灣老闆的元凶，到底是誰？

8 月 11 日晚間，六福皇宮地下三樓，向來主打婚宴的永康殿，陸續來了上百位參加宴席的賓客。但這群人根本不是來喝喜酒，全場既沒有華麗的禮金台，也沒有隆重登場的新人，唯一共同符碼是胸口都別著烙著員工編號及姓名的銅製名牌。

6 點一到，燈光瞬間打亮舞台的背板，「絕響皇宮 六福掰依～」的斗大字眼成為焦點。20 幾位橫跨五、六、七、八年級世代，身著六福皇宮宴會服務生制服的賓客，魚貫入場，上演一場出菜秀，拉開了序幕。

老店熄燈 1〉六福皇宮

四個世代離職員工齊聚緬懷

這群人全都是六福皇宮的離職員工，從 1999 年 11 月進入公司至今第 20 年，員編從個位數到 14374。當今年的 4 月 10 日，飯店將在今年底歇業的訊息一傳開，這群在不同時候離開六福的老員工，立即在臉書集結。很快地共同推派在 2000～2013 年服務於六福的一位員工當召集人，每人出資 1300 元，於 8 月 11 日（諧音掰依～）這天，包下以前工作的宴會廳。

沒想到，這跨越四個世代、20 年歲月的老同學，幾個月內就有上百人報名告別會。當晚的上菜人員都曾是餐廳領班、暑期工讀生、洗菜阿姨等前員工，當他們一走上紅地毯，現場揚起了如雷的掌聲。席間有人淚眼婆娑話當年、有人熱烈討論著六福歇業的主因，扼腕、難捨、不解，全溢於言表。

自六福皇宮謝幕訊息曝光，六福旅遊集團執行長莊豐如對著媒體淚崩泣訴後，社會大眾才知道，這一家號稱六星級的飯店早已虧損多年，再也撐不下去，寧願付給房東 4 億元違約金，黯然下場。

其實六福皇宮只是台灣近年眾多名店關門的個案之一。全台各縣市，不少台灣人生活中的記憶名店，近來都一一傳出倒店潮。

老店熄燈 2〉Brown Sugar

爵士樂聖地消失 外國粉絲撲空

今年 6 月 12 日，經營超過 20 年，座落於台北信義區的 Brown Sugar 黑糖音樂餐廳，無預警地在臉書宣布歇業。

Brown Sugar 從 1997 年在金山南路舊址時，就是台灣第一家由黑人駐唱的餐廳，在爵士樂壇上地位斐然，不只是樂迷聆聽的聖地，更是國外觀光客來台朝聖的景點。因此，許多老主顧一聽到熄燈，都嗟嘆不已。

Brown Sugar 於 2016 年 7 月就曾易主，由上市建商三發地產孫公司金品餐飲買下經營權。由於三發旗下的金革唱片就是國內爵士樂發行的翹楚，入主後，決定強化音樂元素，請來音樂家朱育佑擔任音樂總監，將餐廳由原本的夜店型態，改為爵士樂手交流、創作的平台。

朱育佑為了找黑人歌手，透過自己在亞特蘭大音樂界的同學，引薦長住亞洲的黑人歌手。為了增添卡司陣容，更請來知名歌手黃小琥、林曉培等人獻藝。

三發入主之初仍經常滿座，是政商名流最愛的社交場所，微軟、路透社辦派對，都曾來包場，而世大運主席團來台，也豪氣地訂了 VIP 室。

孰料，近年來景氣愈來愈差，原本每個月 400 多萬元的營業額，萎縮了 50 多萬元，加上食材、人工、房租等成本上揚，因而開始出現赤字，不得不歇業。

歇業一個多月來，朱育佑仍會每天接到訂位電話。最近他接到一位六福皇宮主管替幾位慕名的外國住客代訂，讓朱育佑覺得好諷刺，在電話中跟他說：「我們已經倒了耶，你們是不是也快了？」還不知道 Brown Sugar 已關門的朋友嚇了一跳，在電話上回應：「沒有，我們還有半年才關。」

歇業潮襲捲台灣 從單店到商圈全崩壞

如果你以為六福皇宮與 Brown Sugar 只是特例，恐怕大錯特錯。你所不知道的一股歇業危機，早已席捲全台，深入各行各業。

3 月間媒體報導，台灣曾經高爾夫球場林立，但是近十年來，不但沒有新的高爾夫球場設立，甚至連目前僅存的 65 家，超過半數都虧損。最令人錯愕的是，新竹縣關西鎮有座高爾夫球場，居然轉型為墓園。

南部的狀況更不樂觀！在高雄屹立近 40 載的大八餐飲集團，極盛時期，曾經坐擁高雄博愛、夢時代、四維店，以及台南永福店，品牌更有大八 TOP 自助餐、潮坊港式飲茶、大八日本料理及喜悅會館，甚至揮軍北上，分別在台北內湖、微風開了兩家潮坊。

但去年潮坊因經營不善，轉手給半導體廠商崇越集團，孰料今年 8 月 1 日，大八竟再傳出跳票近億元，逼得四維店倉促關門。更諷刺的是，去年才剛易主的潮坊，新東家崇越才營運一年半，就宣布認賠收場。

最不忍卒睹的是，這一波「歇業海嘯」，不只是單店，而是擴大為面狀式的商圈潰堤。從北到南的夜市，傳出一個個倒閉危機。

前幾年，台中市的新興夜市迅速開幕，今年竟同時六處夜市宣布退場，包括大里文創、水湳經貿文創、西屯環中、妖怪、豐原圓富、南區興大。

其中占地 6000 坪，號稱 2500 萬打造的全台最大夜市─經貿文創觀光夜市，開幕時大手筆發放 20 萬消費券，請來藝人羅志祥表演，沒想到才三年不到就收場，讓許多攤商都措手不及。

在北部，2011 年風光開幕的新北市輔大花園夜市，全盛時期近 300 個攤位，但近年光顧人數遞減，一度剩下 30 多個攤位，2017 年底換手經營，重新開幕，更祭出 85 折消費券，一度回流到約 70 攤，沒想到在 2018 春節過後，生意仍不見起色，夜市管委會只好宣布 5 月起暫時停業。

再到緊鄰台北市中山堂的沅陵街，以往是附近上班族、學生、公務員採購皮鞋的時尚據點，但商圈理事長張渭隆帶著《遠見》記者走入徒步區，不禁感嘆，「以往每年過年都會辦年貨大街，去年買氣就急轉直下，生意至少差 1／3，今年過年又差很多！」

張渭隆指著街上好幾家店說：「你看，對面的一路發皮鞋，賣了快 30 年，已經在做結束前的清倉拍賣。前面大概 40 號左右的店，也做到過年就收了。」

回顧這一、兩年，令粉絲惋惜、員工難過、市場錯愕的關燈消息，似乎已成了台灣商業市場的主基調，而排山倒海而來的倒店潮，更以不同的型式頻頻發難。

其中，不少老店、老品牌，都在租約或代理合約到期，順勢雨天收傘，不再續約。

以 3 月份才得到《2018 台北米其林指南》推介的日式懷石料理新都里瀧四店，任誰也沒想到，竟會在聲望最高時，急流湧退。6 月 30 日在官方臉書突然宣布，由於租約到期，將於 7 月 1 日歇業。

而位於西門町的美華泰流行生活館中華店，也在 6 月於官網公告，因租約到期，公司沒打算續約，但也沒打算另闢據點，將於 7 月 15 日歇業。

再來是國際品牌代理時間到期，店家也順勢退出江湖。例如日系保養彩妝品牌 Albion 的台灣代理商宣布因為「經營代理合約到期」，將在 2018 年底前撤出台灣。

而且以浪漫印花、藝文氣質在全球建立起忠實粉絲的品牌 MARNI 包包，也於 8 月 15 日退出了台灣市場。

而有的店家順勢畫上句點，有的則是被迫下樁。其中，不少飯店、旅館，捱不住這波的景氣風暴傳出跳票，甚至淪為法拍。

別以為只有店家受創 其實全民都是輸家

無論這些「消失中的店家」是以何種劇本淡出舞台，都無疑對台灣帶來重大衝擊。

衝擊 1〉商圈蕭條 產值減少

首先，隨著商家撤離，除了讓原本熱絡的商圈，呈現蕭條感，接著還會產生租金降低、稅收減少等蝴蝶效應。

欣元商仲針對台北市 50 個商圈進行調查，令人意外的是，一般人認為台北市最熱門的商圈，包括捷運忠孝敦化站的東區統領商圈、忠孝復興 SOGO 商圈，及劍潭站的士林商圈，2018 年的店面空置率各為 8.3％、6.8％及 4.5％，分居全台北市的一、二、四名。相較於 2011 年時，空置率均提高了三到六點八個百分點不等。

商圈蕭條將衝擊租金行情，連帶拉低房價，致使政府在房地產租稅及營利事業稅賦，都可能會短收。

以高雄火車站商圈為例，隨著高鐵、台鐵及捷運三鐵共構的左營站崛起，再加上台鐵地下化工程，呈現空前落寞。

跟全盛時期相比，光電子相關的商家大減了約七成，店面不是被娃娃機店和東南亞小吃取代，就是高掛待租待售布條，甚至連緊鄰出入口的麥當勞旁兩間大面寬店面也都空租，只剩下街友聚集騎樓。

據永慶房產集團彙整實價登錄的租金行情顯示，2014 年高雄站前商圈每坪租價還有 940 元，2017 年已掉至 644 元，足足萎縮了 31.5％。

衝擊 2〉員工失業 遊民大增

其次，由於每個店家都提供了些許工作機會，隨著歇業海嘯大舉襲來，不難想見，恐怕會讓不少人失業。

位於屏東車城鄉的墾丁泊逸渡假酒店，今年初宣布停業。但在此之前，就驚傳薪資無法如期發放，飯店 61 名員工面臨失業，迫使屏東縣府勞工處出面舉辦墊償基金申請及失業補助請領說明會，以按捺住民眾的恐慌。

至於在台中小有名氣，創立 20 年的連鎖烘焙坊─咕咕霍夫的員工先前就向台中市勞工局投訴，老闆在 5 月 30 日突然告知六家分店店長，表示已虧損 2000、3000 萬，要把烘焙坊收掉，並資遣 80 名員工，但沒給資遣費。

根據投訴員工表示，負責人雖於 5 月底已支付所有員工的薪水，但從 3 月開始，卻沒有支付應該替員工提撥的 6％勞退給付，他們打算集體向勞工局申訴。

也令人錯愕的則是，在台灣經營 21 年的老品牌白木屋，在今年 5 月 18 日宣告全台 24 家店陸續關燈，190 名員工資遣，消息一出，外界譁然。連員工都是當天才知道自己將失業。

耐人尋味的是，這兩年突如其來的歇業海嘯，遊民人口數也暴增。以各縣市政府統計的遊民人口來看，2015 年為 4464 人，但 2017 年居然倍增至 9272 人。

衝擊 3〉打擊信心 創業失溫

而一波接著一波的倒店潮，除了影響到基層百姓的就業外，也重重地打擊到小市民創業的戰力。

根據財政部最新統計，2016 年全台灣各行各業中，開店數最多的就是住宿及餐飲業，共 1 萬 5882 家，占當年度總開業數比例達 15％，但同時，住宿餐飲業亦是各行業中歇業家數最多的，達 1 萬 657 家，超過當年度總體歇業數的比例 15％，同樣居各行業之首。

以中小企業的新創家數比例（未滿一年家數∕總家數），2011 年時為 7.8％，到了 2106 年，只剩下 6.8％，已經折損了一個百分點。顯現創業是愈來愈難。

衝擊 4〉傳承斷層 文化消失

其實，每家能在市場撐盤多年的老店，不僅是店東的私人財產，更是集結眾人記憶的文化資產，因此，老店的熄燈，更是時代的眼淚。

位於台南市區的老字號餐廳──大使東興，在東區東興路開業 26 年，卻在今年 3 月，黯然畫上休止符。

大使是很多台南人的回憶，西班牙風的獨棟洋房，結合西餐、日式料理與中食，1980 年代在台南工商界極受歡迎，服務過連戰、馬英九與陳水扁等政治人物，並因鄰近成大，也是教師們的最愛，更招待過五位諾貝爾獎學者，就連新科物理獎得主基普索恩也曾光顧，被成大師生稱為「諾貝爾餐廳」。如今歇業，十足令台南人惆悵。

另外，為延續木吉他民歌餐廳而開的新北板橋「街角二號」，經營七年半，因不敵台灣經濟景氣低迷，近兩年虧損嚴重，也在今年 4 月 8 日收攤。

廣播主持人身兼餐廳老闆的劉玉霖，在臉書不捨說：「歇業很煎熬，畢竟感情深，只能說遺憾！我心疼的不是近半年來個人多花了幾百萬買人生經驗，而是大台北地區僅存最純粹的民歌駐唱餐廳終究還是湮滅了。」

在「街角二號」熄燈前，一連舉辦三天告別音樂會，集結文夏、陳昇、蕭煌奇、艾怡良等老中青共 30 組歌手演出，最令人感傷的則是由蕭煌奇獻唱出《末班車》，畫下完美句點。

衝擊 5〉缺席國際 台灣邊緣化

值得注意的是，在全球化的今天，近年來許多國際品牌及連銷店撤出台灣，無異讓台灣變得更加邊陲。

以有馬卡龍創始店之稱的法國百年品牌 Laduree，當 2013 年 9 月引進台灣微風廣場時，幾乎每天都大排長龍，更引發民眾一股吃馬卡龍的風潮，但後來在台灣的據點一一消失，2016 年完全結束。

被譽為「爆米花界愛馬仕」的美國芝加哥經典品牌 Garrett Popcorn，來台僅兩年半，也在今年 5 月底全面退出台灣，兩家分店在 Google 地圖上也已被註記「永久停業」

Garrett Popcorn 被譽為「地表上最好吃爆米花」，不但是美國芝加哥經典老牌子，在東京表參道的分店更是許多台灣客排隊打卡的據點，如今撤點，也使得台灣成為國際品牌的一個缺角。

一個店家的消失，不僅是經營者的財產損失，背後更涉及人民就業權、經濟活絡度、政府稅收、文化的保留，甚而國家的國際能見度……，深深影響著每個人。

台灣正面臨一波撲天蓋地的倒店潮，任誰都不該輕忽！

來源：《遠見雜誌》 2018 年 9 月

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