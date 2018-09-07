碟中諜6上線、貓眼赴港，電影巨頭的厮殺進行時

今年的夏天，註定屬於是屬於阿湯哥和他的《碟中諜6》——僅僅上映了15小時，票房已破億。即使臨近暑期檔期末，該片在内地的票房表現也是相當驚豔。按照IMAX票房統計，第35週（2018.8.27-2018.9.2）的總票房約11.72億人民幣，其中《碟中諜 6》佔總票房的45.1%。當然，今年暑期檔票房的火爆除了有阿湯哥這個票房保障坐鎮，也少不了影片背後群策群力宣傳的一眾“伯樂”。對資本市場來說，暑期檔期内的另一樁喜事，是貓眼向港交所遞交了招股說明書。回顧近年來與淘票票的縱橫捭阖，貓眼的赴港上市更像是一場磨刀霍霍的厮殺的開端。

在線票務市場的雙巨頭格局、若隱若現的中國版“Netflix”

根據中國產業信息網統計的，上年中國電影總票房達到559.11億元，橫向與連續五年處於增長停滞的北美市場票房總額比較，中國有望在今年超越美國成為全球最大的票房收入市場。在此良好的態勢下，中國内地的電影市場正在因為移動互聯網的普及而發生深刻的變革。移動互聯網應用發達、移動支付普及率高、觀影人群年輕化以及互聯網巨頭的巨額補貼，通通成為了貓眼和淘票票在近兩三年内迅速茁壯成長的重要因素。從相關數據的統計來看，2017全年文化娛樂在一級市場的投資總金額達到672億元左右，與2016年的607億元相比，同比增長9.6%，這說明市場還是相當看好文娛的大邏輯。另一方面，今年暑期檔可謂是缤紛頻現，從《我不是藥神》、《西虹市首富》再到如今的《碟中諜6》，無一不在朋友圈掀起一陣波瀾，自然也得益於熒幕IP的助力。從易觀《2017Q4中國電影在線票務市場》報告（下簡稱《報告》）中IP在文娛市場上的貢獻看，截止2017年末，國内電影市場票房TOP50中IP電影有22部，佔比44%，但總量卻佔據了TOP50票房總量的67%。由於貓眼近年來極力拓展電影產業鏈的上遊内容製作端，順應行業趨勢發展，其成效也體現在了招股說明書上——貓眼在線上娛樂購票市場佔有率高達60.9%，當之無愧是一巨頭也。

（2017年票務市場份額佔比 資料來源：易觀）

2017年，貓眼市佔率為51.9%，較2017年第三季度略降0.63個百分點，自2018年以來貓眼市佔率基本已高於55%。同時《報告》内也指出了另一組揭示當前市場競爭態勢的數據——在線票務滲透率。從整體來看,2018年以來在線票務滲透率為83.8%，相較2017年年底的82%提升較少，這是當前在線售票市場競爭進入存量階段的力證。

佈局上下遊，貓眼、淘票票各有其招

野蠻生長的行業競爭結束，用戶的增長靠燒錢票補這招已不再通吃。從當前市場格局來看，貓眼背後是光線、騰訊、新美大三座大山，龍頭老大位置暫且花落他家。但是，畢竟市場空間是與票房大盤直接掛鈎，行業天花板較低，因而接下來雙方的佈局，精彩度不輸一部《碟中諜6》。

從2016年起，到2017年9月，幾近兩年的整合併購，使得貓眼一手拿著騰訊的錢，一手拿著光線傳媒和微影的資源，在上下遊佈局中更顯遊刃有餘。從招股書上看，目前貓眼的主要業務包括線上娛樂票務服務、娛樂内容服務、娛樂電商服務和廣告服務，但其實它在電影製作、發行方面已有動作——《捉妖記2》就很好地夯實了其進軍電影發行的決心。從製作、投資、發行、票務、營銷及衍生品產業鏈各部看，貓眼除了借助光線傳媒和微影的資源快速切入上遊，併投資於内容儲備的文化類公司，借助光線原有的内容宣發能力發行，併在營銷和衍生品方面聯合影院方開展賣品業務、推出影院聯名卡和線上APP等等，這一切都在維護好自己在票務市場地位的基礎上，逐漸延伸到主控製作，發行等領域的戰略。

和貓眼不同，淘票票在當前階段側重發展票務業務，旨在扮演好平台角色。淘票票的主要業務包括，在線票務、互聯網宣發和綜合型業務。根據阿里影業最新的財報，2017年至2018年一季度的15個月内，公司營業收入達到33.03億人民幣。其中互聯網宣傳發行、内容製作和綜合開發三項業務的收入分别為26.59億、5.85億和0.59億。期内淨虧損16.59億，同比虧損擴大2.67億，主要原因是阿里影業期内投入了32.23億銷售及市場費用。

（阿里影業財報 資料來源：公司官網）

戰略上雖各有側重，但佈局上下遊確實一緻的目標。展望未來，在票務市場上，兩巨頭無論在用戶觸達、商業化和内容產業化的維度上都將為電影產業賦能。

作者：黃玉婷

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