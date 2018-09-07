【大行報告】廣發：陝西煤業(601225-CN)顯著被低估 維持買入評級

9月6日，陝西煤業(601225-CN)公告，公司擬以自有資金按照集中競價交易方式回購不超過50億元，上限不超過10元/股，按此測算預計回購股份數量超過5億股(佔目前股本5%以上)。回購股份擬用於註銷以減少公司註冊資本或實施股權激勵計劃的標的股份。本次回購預案尚需提交股東大會以特别決議形式審議通過，回購期限為自股東大會審議通過之日起六個月内。回購彰顯管理層對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的高度認可，有利於推動公司股票價值合理回歸。

廣發研報指，該公司資源禀賦好，噸煤盈利處於行業最高水平。未來兩年小保當、袁大灘建成投產，以及運力改善將持續貢獻業績增長，即使考慮煤價大幅低於預期(比如港口價格回落至綠色區間中樞)公司盈利也難下降。隨著公司資本開支將逐步下降，公司長期分紅能力也有望逐步提升。另外，公司已入選MSCI指數，而公司擬回購股票也彰顯公司股票價值和管理層對公司未來發展前景信心。

廣發認為，看好公司中長期盈利的持續性，預計2018-2020 年公司EPS分别為1.15元、1.27元和1.42元，18年PE不足7倍，公司近年來分紅率維持在約40%，按照最新股價不考慮回購也不考慮分紅比率提升，股息率也達6%以上，維持 “買入”評級。

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