電信需求回升 上詮今年營運拚回升

光通訊元件廠上詮 (3363) 去年第四季電信客戶需求轉弱，下半年營運意外較上半年衰退，全年稅後淨利 5830 萬元，每股盈餘 0.81 元，董事會已經決議將配現金股利每股 1 元。不過，電信需求已於首季逐漸回升，資料中心需求穩增長，今年營運可望回升，10G AOC 的前段 COB 封裝設備已於去年底到位，未來業績貢獻度值得期待。隨著 4K8K 影像、USB 3.0、thunderbolt 等發展，傳輸需求大幅增加，AOC 的應用，也從過去的光通訊領域，進入消費性電子市場，未來更有機會擴大應用在醫療、車用電子等其他領域。上詮目前除已出貨給一消費性電子大廠，月出貨量超過 10 萬條，其他應用也都與客戶合作開發中。



瞄準龐大應用商機，上詮為了掌握關鍵光引擎，去年已在台灣投資 1 億元擴充前段 COB 封裝製程，設備已於第四季到位，今年 2 月更由索爾斯光電挖角吳嘉仁擔任公司總經理職務，就是希望能強化封裝光引擎，擴大光應用發展。隨 COB 封裝設備到位，將有助相關產品的出貨及利潤提升。



至於今年營運，去年第四季需求停滯，業績貢獻下滑的電信客戶，首季需求已逐漸回升，1、2 月出貨量都有成長。資料中心需求穩健成長，保偏光纖供不應求，上詮持續依照客戶需求，進行產能擴充，出貨量可望維持穩健成長。整體來看，今年營運可望較去年回升，獲利亦將同步好轉。



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