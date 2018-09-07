承啟7月EPS0.31元 今年以來獲利穩健 股價抗跌

承啟 (2425) 公告 7 月獲利，單月稅後達 0.32 億元，EPS 0.31 元，今年來獲利穩健。不過，週五 (7 日) 因大盤重挫股價面臨 50 元大關保衛戰，但相對抗跌。承啟從去年低階顯卡市場轉攻中高階顯卡市場，鎖定電競商機，搭配母公司七彩虹發展中國電競市場，毛利率大幅攀升，上半年 EPS 達 1.65 元，第二季 EPS 達 0.91 元，營運翻身。



在轉機題材激勵下，承啟股價成為近月板卡族群領頭羊，8 月以來股價漲幅達 7 成，最高來到 54.2 元價位，因券資比在此期間一度大幅攀升到逾 30%，短線頗有軋空行情的味道。



因成為注意股票，承啟為證交所要求公告財務資訊，自結 7 月稅後盈餘為 0.32 億元，較同期大增 1166.67%，EPS0.31 元，市場預期第三季獲利也可望繳出佳績。該公司今年因轉型效應，營收較去年同期大減近 3 成，但獲利卻大幅成長，主要是產品結構調整效益。