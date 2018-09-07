馬化騰聯手瑞幸 宣戰馬雲星巴克!騰訊阿里咖啡店“火拼”

據中國基金報消息，在阿里巴巴牽手星巴克一個月之後，昨日，騰訊(00700-HK)也與瑞幸咖啡(Luckin coffee)聯盟了!馬雲和馬化騰的咖啡大戰就此開火。此前，騰訊和阿里巴巴已在多個行業進行對決，包括零售、出行、金融等各領域，如今隨著二者對抗涉及的生態體係越來越廣，連小小的咖啡杯里充滿著火藥味。

9月6日，騰訊與瑞幸咖啡宣佈達成戰略合作，將聯手探索大數據、移動互聯網、人工智能等技術在線下場景的應用轉化與微信小程序的智能化營銷，助力建設瑞幸咖啡 “智慧零售”解決方案。

據瑞幸咖啡官方微博表示，雙方將就線上流量賦能、微信小程序推廣、智慧門店創新等多方面開展深度合作。具體合作上，主要有三個層面：1.線上流量賦能;2.智慧門店創新;3.商品運營效率提升。瑞幸咖啡聯合創始人、首席營銷官楊飛稱，與騰訊的戰略合作，將有助於瑞幸現有‘智慧運營係統’的叠代升級，更好實現智能派單、智能訂貨、智能品控和智能營銷。

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