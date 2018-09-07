【異動股】創投概念股走強 華金資本(000532-CN)衝擊漲停

今早，創投概念股走強。創業黑馬(300688-CN)開盤強勢漲停，截止發稿，華金資本(000532-CN)衝擊漲停板，現漲7.49%報9.33元;創業黑馬現漲5.47%報48.79元，九鼎投資(600053-CN)漲4.58%報14.61元，魯信創投(600783-CN)漲近3%，海德股份(000567-CN)、大眾公用(600635-CN)等個股亦跟隨上漲。

消息面上，昨日國務院常務會議決定，保持地方已實施的創投基金稅收支持政策穩定，由有關部門結合修訂個人所得稅法實施條例，按照不溯及既往、確保總體稅負不增的原則，抓緊完善進一步支持創投基金發展的稅收政策。

此前，“投資型合夥企業過往按照20%徵繳所得稅，以後該改成35%”的相關政策繼續在行業發酵，浙江兩個地市下的個别創投機構收到該通知。從今日國常會決定來看，市場對創投業的擔憂情緒有望被消除。此外，在2018全球創投峰會上，西安發佈《關於支持西安國家自主創新示範區聚集創投機構和創投人才的若幹意見》，預計到2020年，西安將新增創投機構1000家以上，吸引國際、國内高層次創投人才2000人以上，私募股權投資基金規模超過1000億元。

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