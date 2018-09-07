年度營收增至百億淨利卻下滑，數碼通電訊到底怎麼了？

香港老牌電訊商數碼通電訊(00315-HK)於9月5日發佈了截至2018年6月30日止年度業績報告，其業務收入表現在一定程度上反映出香港電訊行業的發展狀況。

年度營收增近1倍 淨利連年下滑

數碼通電訊主營業務為於香港及澳門提供電訊服務，以及銷售手機及配件，是香港全方位通訊服務的供貨商，透過一個完善的GSM/3G/HSPA+網路，提供話音、多媒體及寬頻服務，滿足流動及固網市場的需要。

報告顯示，數碼通電訊於期內收入99.88億港元，同比增長15%；公司股東應占溢利6.15億港元，同比減少8%；每股盈利0.554港元，末期股息每股0.23港元。

值得注意的是，此次淨利潤下降，已經是數碼通電訊第3個年度下降了。營收方面，因受電訊及手機行業影響較大，表現極其不穩定，2015年度及2017年度出現大漲大跌的情況。收入構成方面，其實從2013年開始，數碼通電訊在手機及配件方面的總營收占比已經超過服務收入。但2017年度手機及配件的總營收占比驟降近30%，收入額僅為35.55億港元，同比大幅減少72%。

數據來源：港交所

至於2018年年度收入增長主要是由於手機及配件銷售上升，期間手機及配件銷售上升39%至49.3億港元，銷售量及平均單位售價均有所上升。

由於銷售手機及配件貢獻的利潤遠不及服務收入的利潤，因此，即便是營收取得兩位數增長，但對利潤的影響卻遠沒有多大影響，甚至造成2018年度的淨利潤下滑8.46%。也就是說，電訊運營商的利潤主要還是看通訊業務。

電訊收入不升反降 香港電訊市場接近飽和

數碼通電訊的業務市場有局限性，只在香港及澳門兩個區域提供電訊服務。因客戶持續轉用SIM Only月費計劃，再加上預付產品表現疲弱，導致數碼通電訊服務收入下跌2%。

預付產品表現疲弱，是數碼通電訊需要面對的一大挑戰。內地電訊服務市場與香港及澳門有很大的區別，內地主要由中國移動(00941-HK)、中國電信(00728-HK)以及中國聯通(600050-CN，00762-HK)形成的三寡頭市場。而香港的電訊服務行業全屬於私營，對外商投資的限制並不多，所有電訊服務已開放競爭。

因競爭激烈，香港目前電訊服務市場已接近飽和狀態。《全球資訊科技報告》顯示，在固定電訊網路方面，香港於2015年就已經超過20家固定電訊網路運營商，流動電話用戶參透率高達232%，在全球名列前茅；寬頻服務方面，於2015年共有超過200家互聯網服務商獲發牌照提供寬頻服務。

在固定電訊網路和流動電話用戶市場近飽和的背景下，國內外電訊服務商為了搶奪更多的市場份額，不斷採取價格戰以獲取更多的用戶，或者提高服務品質以及開發市場上差異化的產品以吸引用戶。

由於客戶人數增加及手機月費計劃客戶持續轉用 SIM Only 月費計劃，數碼通電訊年內流動服務月費計劃ARPU(每用戶平均收入)下降10%至257港元。對比同是在港上市的另外三家電訊商香港電訊(06823-HK)、和記電訊香港(00215-HK)及香港寬頻(01310-HK)，於2018年上半年(香港寬頻半年報為截至2018年2月28日止6個月)的ARPU分別為195港元、222港元及173港元。除了香港寬頻ARPU期內小幅上升，包括數碼通電訊在內的其餘3家公司ARPU均出現下滑趨勢。數碼通電訊雖然保持著業內ARPU最高值的位置，但下降幅度最大，反映出了香港電訊市場的價格戰持續升級給數碼通電訊帶來的衝擊是巨大的。

歷史未能重演，回購股份卻未能給股價“打雞血”

往往在股價處於歷史低位的時候，不少公司頻繁進行股份回購，以提振投資者信心及證明其有充足的現金儲備。我們來看看數碼通電訊歷史上進行的股份回購案例，數碼通電訊回購股份密集期在2008年金融危機時期至2019年、2014年上半年以及2017年4月至9月。

下圖為數碼通電訊2008年至今的股價走勢圖，紅色圓圈處為回購股份密集期。

來源：同花順

由上圖可看出，前兩次經過大規模的密集回購股份後，數碼通電訊股價均走上牛市道路。2014年上半年回購股份後至2015年8月最高點14.27港元這段區間內，其股價大漲了90%。但歷史未能重演，2017年4月至9月回購股份至今，數碼通電訊股價沒能延續此前兩次的成績，反而跌跌不休。但數碼通電訊沒有氣餒，於2017年11月開始繼續開始密集的股份回購。令人遺憾的是，2017年11月至今，數碼通電訊股價累計跌逾10%，未能達到“打雞血”作用。

數碼通電訊目前的PE值為14.36倍，遠低於行業里的香港電訊、和記電訊香港及香港寬頻分別高達20.47倍、34.8倍及24.46倍的PE值。數碼通電訊業績上也並不比其他業內公司遜色，其75%的派息比率政策值得我們關注。

比黃金更寶貴的是信心，比股價更寶貴的是價值。股價方面雖沒能提振投資者信心，但數碼通電訊亦有其值得肯定的價值。

作者：覃漢計

編輯：黎璐璐

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