【安聯投信】貿易協商雜音延續 台股震盪

美加談判不明朗、美中貿易協商仍存有變數，7 日台股在國際情勢紛擾、盤面主流類股輪動以及籌碼面臨漲多整理壓力，呈現震盪格局，但重要權值股表現有撐，且外資仍小幅買超 10.28 億元，有利下檔支撐，終場以下跌 77.31 點，收在 10846.99 點。成交量 1532.58 億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期國際情勢雜音變多，連帶市場走勢也相對震盪，一直處於區間盤整的格局，等待方向；大盤和電子指數處於箱型波動格局；從交投量能來看，也可看出市場觀望等待氣氛濃厚，台股受惠於科技股等重量題材支撐，表現確實相對抗跌。

根據統計，美中貿易風波延續，部分新興市場貨幣相繼出現較大波動，市場波動相對較大，不過，相較於其他市場，台股的表現仍相對穩健，第三季以來迄今仍有逾 3% 的正報酬。

針對近期盤面，廖哲宏表示，上半年領軍電子類股的被動元件、功率元件等，在籌碼面與前景雜音交互作用下，股價出現較大波動，部分市場資金轉向其它題材；全球晶圓大廠策略調整和全球處理器大廠釋單台廠，重燃市場對於半導體先進製程與 AMD 概念股的投資熱度，新 iPhone 即將上市亦有利對應個股表現。

廖哲宏表示，外資重回買超行列，散戶資減券增。但受外部環境的不確定性提高與主流股易主，加上價漲量縮、價跌量增，造成觀望氣氛盛行，接下來，包括：外資是否穩住 8 月中旬以來的買超，大盤是否守穩，以及大盤能否守穩在 60 日均線，都值得留意。另外也可觀察 MLCC 等弱勢股是否止跌回穩。

廖哲宏表示，隨著 8 月營收陸續公布，根據目前訊息顯示，預估 8 月營收年增率可望有兩位數的表現，基本面仍可望維持正向，但由於美中貿易協商仍是變數，故牽動行情的恐怕還是美國總統川普的言論方向，以及台股的籌碼面。

在技術面，廖哲宏表示，台股近期一直在萬一上下徘徊，建議可觀察 60 日均線是否守穩，若無法站穩在 60 日均線之上，則需要進一步觀察前波低點能否站穩，作為市場多空方向的參考。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，在大盤回檔整理的過程中，基於籌碼面優勢，傳產股的表現相對穩健，部分塑化紡織股受惠於產業秩序改善與客戶訂單回籠，表現相對突出；而中國環污控管政策下的受惠族群，如水泥、鋼鐵的表現亦屬穩健；股價基期低的個股也多有表現，如製鞋等。

在消息面，蕭惠中表示，中美貿易戰並未造成台股大幅回檔，換言之，此一利空並未完全反應於大盤，風險意識仍需維持，在台股投資上，避開正面迎戰的類股，如汽車；布局受惠類股，如成衣業者是我們的想法。中國環保政策受惠者、美中貿易戰受惠者、半導體先進製程領導者為近期的主流題材。

蕭惠中表示，因應大盤變化，建議均衡配置中大型股票，但可在中小型股票中尋找趨勢，伺機而動。

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