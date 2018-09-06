揮舞土改大旗，南非幣挫勒等

南非最新公布的第 2 季國內生產毛額 (GDP) 意外萎縮，為 2009 年以來經濟首度陷入衰退，投資人聞訊大驚，南非幣慘遭拋售，新興貨幣整體跌幅也創下一個月高。南非央行 (SARB) 是否出手阻貶？總裁丹雅格 (Lesetja Kganyago) 直指，會先觀察油價攀高、南非幣重貶對通膨的影響後，再來決定是否升息。 新聞來源: MoneyDJ 理財網 2018-9-5

南非經濟成長率連續兩季負增長，其中農林漁業的差勁表現為經濟成長連兩季衰退的主因（第一季及第二季農林漁業生產毛額年增率分別為 - 33.6% 及 - 29.2%）。強制且無償徵收白人土地的錯誤政策，則是農業生產崩盤的主因，若南非政府執意實施此政策，南非股債匯市恐步上辛巴威的後塵。

1. 南非經濟陷入惡性循環

貨幣貶值為通膨壓力來源

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/9/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據傳統經濟學理論，通膨往往與經濟成長連結，當景氣熱絡時，消費旺盛並造成商品供不應求，進而推升通貨膨脹率。當景氣翻轉惡化時，需求下降理應使通膨降溫，但若該國商品及原物料來自其他國家，則景氣轉差引發的貨幣貶值可能反倒使通膨升高，讓央行陷入不知該升息還是降息的兩難。假設南非央行決定升息來抑制通膨及提高貨幣吸引力，升高的利率可能阻礙經濟復甦，並迫使更多企業宣告破產，債務危機反倒會成為資金外逃的原因。

2. 雙赤字夾擊，南非幣前景不妙

新興市場貨幣脆弱度排名

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/9/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

相較於已開發國家，新興市場國家無論是貨幣發行或是投資，都更仰賴海外資金。過去幾年受惠於美國聯準會及歐洲央行的購債計畫，全球廉價資金充沛，使眾多新興市場國家可以忽略經常帳赤字或財政赤字，透過大量舉債方式來刺激經濟成長。如今聯準會開始縮減資產負債表、歐洲央行即將停止購債，全球資金成本逐漸升高，經常帳赤字及財政赤字佔 GDP 比重較高的國家將首當其衝，成為資金優先抽離的對象（全球 26 個主要新興市場國家中，南非經常帳赤字及財政赤字佔 GDP% 排第 10 名）。

3. 土改政策恐成下波危機引爆點

除了央行進退維谷、國內經常帳赤字及財政赤字困擾外，南非政府的錯誤政策殺傷力更大。南非政府宣稱人口佔比僅 8% 的白人掌握 72% 的農地，未來將透過修憲的方式，讓政府可無償徵收白人農地。辛巴威也曾於 2000 年實施過類似政策，在當時政府默許下，放任黑人強搶白人土地，辛巴威幣兌美元瘋狂貶值，6 個月後貶值 41.5%，12 及 18 個月後更分別貶值 52.5% 及 87.3%。若南非政府當真重蹈辛巴威政府的覆轍，南非幣恐陷入貶值深淵。

強行徵收土地後，辛巴威幣兌美元狂貶

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/9/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

少碰高波動貨幣，美元更安穩

投資人目前處於升息、資金成本升高、流動性下降的時期中，過往有利新興市場發展的環境已經有所改變，建議投資人減少南非幣此類波動較高貨幣的配置比例，以美國股票或美國高收益債券等美元資產為配置核心。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

>> 安聯美元高收益基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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